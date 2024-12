Kokoomukselle voi käydä kuten republikaaneille Yhdysvalloissa

Demokraatissa on käyty hyvää keskustelua, onko kokoomus persuuntunut arvoiltaan vai onko enemmän niin, että persut ovat omineet kokoomuksen talouspolitiikan. Iisakki Kiemunki

Itse olen ajatellut jo pidempään, että kokoomukselle Suomessa voi käydä kuten on käynyt veljespuolue republikaaneille USA:ssa. Kun oikeistopopulismille kerran avataan ovet, niitä on erittäin hankalaa enää työntää kiinni.

Nykyisellä puheenjohtajalla Petteri Orpolla ei siihen auktoriteettia ole. Silmänlumeeksi pystyyn sutaistuja rasismin vastaisia kampanjoita ei kukaan noteeraa, tai jos noteeraa, niin myötähäpeän merkkipaaluna.

Kirsipihojen hiljainen virta pois puolueesta jatkunee.

TIEDOSTAN kyllä monen lompakollaan ajattelevan porvarin laskevan, että persut ovat kätevä apuväline toteuttaa ikiaikainen haave työmarkkinoiden suuresta resetoinnista tai vaikka terveydenhuollon privatisoinnista – ja kun persut on työnsä tehnyt, niin persut saa mennä.

Siihen asti purraan (sic) hammasta ja annetaan rasismin ja Petterin julkisen nöyryyttämisen valua kuin hanhen selästä. Petterikin todistaa suuruutensa sillä, että pinna kestää, kun historiallinen palkinto odottaa ihan kulman takana.

Trump vei USA:n republikaanien sielun, ja aika usein käy niin, että rapakon takaa laineet aikanaan lyövät myös meille. En usko, että vielä seuraava kokoomuksen puheenjohtaja on häikäilemätön populisti, mutta sitä seuraava saattaa hyvin ollakin.

Kirsipihojen hiljainen virta pois puolueesta jatkunee. Monesta sivistysporvarista tuntuu äärettömän pahalta vaikkapa Sirpa Pietikäiseen kohdistuva avoin iva ja pilkka, mutta heillä on kymmenien vuosien jäsenyys puolueessa ja asemia, joita eivät halua menettää siirtymällä katsomoon tai vihreisiin.

Ajatellaan, että parhaiten vaikutetaan puolueen sisältä. Virtauksia tulee ja menee.

Thatcher sen sanoi: ei ole muuta vaihtoehtoa.

NYT kuitenkin näyttää siltä, että unelmahallitusohjelma oli hyvä vain paperilla. Käytännön todellisuudessa oikein mikään osa

siitä ei tunnu toimivan.

Kyse on maailmankuvasta, ideologiasta. Jos se ei toimi, niin vian täytyy olla todellisuudessa. Laiskat ihmiset lähtevät kyllä lopulta töihin, kun ottaa tuet pois. Suhdanne on nyt vain niin huono, huomenna kasvu tulee.

Ja jos ei tule, niin vaihtoehto ei ole tunnustaa tehtyjä virheitä, vaan tehdä lisää omaan ideologiaan sopivia päätöksiä. Thatcher sen sanoi: ei ole muuta vaihtoehtoa. There Is No Alternative.

YALEN professori Timothy Snyder analysoi Trumpin mielenmaisemaa osuvasti: Trump luo oman todellisuutensa kertomalla tarinaa. Hänelle ei ole edes olemassa sellaista asiaa kuin valehtelu, koska ei ole olemassa totuutta.

Trump täyttää kaiken tilan omalla tarinallaan ja kehottaa tuosta tarinasta pitäviä pitämään kaikkea muuta epäluotettavana, paitsi omia mielipiteitään. Ja vain mielipiteillä on väliä.

Tuohon mielenmaisemaan kokoomus on persujen perässä valumassa. Valitettavasti.