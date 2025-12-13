Kokoomuksen Kauma ei lämpene Kaikkosen ehdotukselle – tyrmää hyvinvointialueiden velkavivun

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma ei kannata keskustan ajatusta hyvinvointialueiden velkasaneerauksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ehdotti lauantaina STT:n haastattelussa, että jos arviointimenettelyssä oleva hyvinvointialue saisi taloutensa tasapainoon, voitaisiin aiemmilta vuosilta kertyneet alijäämät antaa osittain anteeksi.

- Onko Kaikkonen tosissaan valmis luopumaan koko velvoitteesta kattaa hyvinvointialueen alijäämät? Se merkitsisi, että alueiden menot saisivat kasvaa hallitsemattomasti. Jos hän tarkoittaa velkasaneerauksella jonkinlaista maksusuunnitelmaa, niin sote-uudistukseen jo nyt sisältyvässä arviointimenettelyssä alue voi saada reilusti lisää aikaa ja asiantuntijatukea haasteidensa selättämiseksi, Kauma sanoi tiedotteessaan lauantaina.

Kauman mukaan olisi kallista ja epäoikeudenmukaista palkita alueita, jotka eivät ole vielä onnistuneet taloutensa hoidossa.