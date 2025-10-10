Kokoomuksen ryhmäjohto esittää Hännisen määräaikaista erottamista

Syynä on Hännisen päätös kannattaa perjantain äänestyksessä Oulaskankaan lakkautetun yöpäivystyksen palauttamista ajanutta kansalaisaloitetta.

Hänniselle esitetään ryhmänjohtaja Jukka Kopran mukaan toiminnastaan toista varoitusta. Ensimmäisen hän sai sairaalaverkkoäänestyksestä viime joulukuussa.

– Hännisen osalta tilanne siinä mielessä piirun verran vakavampi, että kun hänellä oli yksi varoitus entuudestaan, niin se johtaa siihen, että puheenjohtajisto tämän varoituksen lisäksi esittää ryhmäkokoukselle päätettäväksi erottamista ryhmän toiminnasta yhden kuukauden ajaksi määräaikaisesti, Kopra sanoo Demokraatille.

KOPRAN mukaan kokoomuksen ryhmästä ei ole erotettu määräaikaisesti ketään ainakaan sinä aikana, kun hän on ollut eduskunnassa vuodesta 2011.