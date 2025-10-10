Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.10.2025 11:29 ・ Päivitetty: 10.10.2025 14:21

Kokoomuksen ryhmäjohto esittää Hännisen määräaikaista erottamista

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Kokoomuksen Juha Hänninen eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 17. syyskuuta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän johto esittää kansanedustaja Juha Hännisen määräaikaista erottamista eduskuntaryhmästä.

Demokraatti

Demokraatti

Syynä on Hännisen päätös kannattaa perjantain äänestyksessä Oulaskankaan lakkautetun yöpäivystyksen palauttamista ajanutta kansalaisaloitetta.

Hänniselle esitetään ryhmänjohtaja Jukka Kopran mukaan toiminnastaan toista varoitusta. Ensimmäisen hän sai sairaalaverkkoäänestyksestä viime joulukuussa.

– Hännisen osalta tilanne siinä mielessä piirun verran vakavampi, että kun hänellä oli yksi varoitus entuudestaan, niin se johtaa siihen, että puheenjohtajisto tämän varoituksen lisäksi esittää ryhmäkokoukselle päätettäväksi erottamista ryhmän toiminnasta yhden kuukauden ajaksi määräaikaisesti, Kopra sanoo Demokraatille.

KOPRAN mukaan kokoomuksen ryhmästä ei ole erotettu määräaikaisesti ketään ainakaan sinä aikana, kun hän on ollut eduskunnassa vuodesta 2011.

Myös kansanedustaja Janne Heikkiselle esitetään varoitusta Oulaskangas-äänestyksen perusteella.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä päättää esityksistä kokouksessaan ensi torstaina.

Lisää aiheesta

Oulaskangas-kansalaisaloite kaatui eduskunnassa – kolme hallituspuolueiden edustajaa äänesti toisin

KANSALAISALOITTEEN puolesta äänesti hallituspuolueiden edustajista myös perussuomalaisten Mikko Polvinen. Myös Polvisella on alla varoitus viime joulukuun sairaalaverkkoäänestyksestä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jani Mäkelän mukaan ryhmä käsittelee Polvisen äänestyskäyttäytymistä ensi viikon kokouksessaan. Mäkelän mukaan olisi loogista, että virheen toistaminen johtaisi kovempaan rangaistukseen.

Perussuomalaisilla ei ole ehdotonta kirjausta siitä, seuraako toisesta varoituksesta automaattisesti ryhmästä erottaminen.

Eduskunta hylkäsi Oulaskankaan sairaalan yöpäivystyksen palauttamista ajaneen kansalaisaloitteen perjantaina äänin 95-85. Äänestyksestä oli poissa 19 kansanedustajaa.

