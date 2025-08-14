Kreml: Trumpin ja Putinin tapaaminen alkaa huomenna aamupäivällä Alaskassa – Zelenskyi tapaa tänään Britannian pääministeri Starmerin

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin on määrä tavata Alaskassa huomenna aamupäivällä, kertoo Kreml. Suomen aikaa tapaaminen olisi puoli yhdeltätoista illalla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tapaamisessa Trumpin ja Putinin on määrä keskustella kansainvälisestä turvallisuudesta ja Ukrainasta.

- On luultavasti päivänselvää kaikille, että pääaiheena tulee olemaan ratkaisun löytäminen Ukrainan kriisiin, sanoo Putinin avustaja Juri Ushakov.

Tapaamisen jälkeen on tarkoitus pitää tiedotustilaisuus.

Eurooppalaisia johtajia osallistui keskiviikkona Putinin ja Trumpin tapaamisen alla Ukraina-etäkokoukseen. Kokouksen pääaiheeksi nousi se, että sotaan on nopeasti saatava tulitauko ja Ukrainan on päästävä itse mukaan päättämään tulevaisuudestaan.

UKRAINAN presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaa tänään Britannian pääministeri Keir Starmerin Lontoossa, kertoi Starmerin kanslia aamupäivällä. Sekä Zelenskyi että Starmer osallistuivat eilen Euroopan johtajien Ukraina-kokoukseen.

Zelenskyi puhui yhdessä Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

YHDYSVALTALAISMEDIA Politicon mukaan Trump on ilmoittanut eurooppalaisille johtajille, että Yhdysvallat on valmis antamaan turvatakuut Ukrainalle tietyin ehdoin. Politicolle puhuneen lähteen mukaan Trump voisi suostua turvatakuisiin ainoastaan siinä tapauksessa, että sotilasliitto Nato ei ole mukana asiassa.

Asiasta kertovat Politicolle lähteet, jotka ovat perillä keskustelusta, joka käytiin keskiviikkona osana Saksan johtamaa etäkokousta.

Trump ei keskustelussa ollut täsmentänyt tarkemmin, mitä hän tarkoitti turvatakuilla. Yhden lähteen mukaan Trump oli puhunut asiasta lähinnä yleisellä tasolla.

Valkoinen talo ei välittömästi vastannut Politicon pyyntöön kommentoida Trumpin avoimuutta turvatakuille.

EUROOPPALAISTEN johtajien etäkokoukseen osallistui myös Suomen presidentti Alexander Stubb. Stubbin mukaan Trump otti keskiviikkona keskusteluissa esitetyt viestit hyvin vastaan.

- Tämän viikon ja erityisesti tämän päivän keskustelun perusteella uskallan väittää, että presidentti Trump otti viestit hyvin vastaan, oli niistä pitkälti samaa mieltä ja tulee ne myös esittämään Alaskassa, Stubb sanoi tiedotustilaisuudessa Naantalin Kultarannassa keskiviikkona.

Politico kirjoittaa, että vaikka Euroopan johtajat kokisivatkin Trumpin ottaneen heidän neuvonsa tulitauon edistämiseksi huomioon, on ilmassa silti epävarmuutta siitä, mitä tapahtuu, kun Trump on Putinin kanssa kahden kesken.

Juttu päivitetty kauttaaltaan klo 13.16.