Kritisoitu hankintalaki vedettiin takaisin viime hetkellä – Oikeuskansleri: Ei kelpaa tällaisena

Kiistelty hankintalain muutos poistettiin torstaina valtioneuvoston istunnosta. Oikeuskanslerinvirastosta kerrotaan STT:lle, että oikeuskanslerin esittämien valtionsääntöoikeudellisten tarkennusten huolellinen toteuttaminen vaatii lisäaikaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Siksi ministeriön harkittavaksi ehdotettiin kyseisen lakiehdotuksen poistamista valtioneuvoston torstain istunnosta. Samalla työministeri Matias Marttisen (kok.) torstai-iltapäivälle ilmoitettu mediainfo aiheesta peruttiin viime tipassa.

Esityksellä ollaan muun muassa muuttamassa kuntien ja hyvinvointialueiden omistamien niin sanottujen inhouse-yhtiöiden kilpailutuskäytäntöjä. Jatkossa kunnan tai hyvinvointialueen olisi omistettava yhtiöstä vähintään kymmenen prosenttia, jotta se saisi ostaa siltä palveluja ilman kilpailutusta.

Esitystä on perusteltu halulla lisätä julkisten hankintojen tehokkuutta ja kustannussäästöjä sekä pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin.

HANKINTALAIN muutos on herättänyt runsaasti arvostelua. Kuntaliitto on laskenut, että se aiheuttaisi kunnille satojen miljoonien eurojen lisäkustannukset. Kunnat ovat myös tuoneet esiin huolensa huoltovarmuuteen ja kyberturvallisuuteen liittyen etenkin ruoka- ja ICT-palveluissa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL varoitti keskiviikkona, että muutokset leikkaisivat palveluita ja julkisen alan työpaikkoja. JHL arvioi, että lakimuutoksen jälkeen inhouse-yhtiöt purkavat tuhansia sopimuksia markkinatoimijoiden kanssa ja tilalle tulevat kansainväliset toimijat, jotka eivät tarvitse paikallista alihankintaa.

LAKILUONNOKSESTA annettiin alkuvuodesta runsaasti kriittisiä lausuntoja. Niitä antoivat esimerkiksi useat ministeriöt.

Lainsäädännön arviointineuvosto kaipasi lokakuussa täydennyksiä esityksen luonnokseen. Se katsoi, että siinä olisi arvioitava paremmin muutoksesta aiheutuvat keskeiset hyödyt ja kustannukset ennen kuin lakiesitys annetaan eduskunnalle.

Teksti: STT/Terhi Riolo Uusivaara