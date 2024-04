Kuka ja tiesi mitä 100 miljoonan euron sosiaalihuollon leikkauksista ? – työryhmää vetänyt Marttinen avaa tilannetta

Hallituspuolueista annetaan kovaa kritiikkiä sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) säästölistojen nihkeästä valmistelusta. Sopeutustoimia valmistelleen työryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen (kok.) (kuvassa) sanoo STT:lle, että työryhmä sai laadukasta ja hyvää virkavalmistelua laajasti eri ministeriöistä, mutta STM:n kanssa oli suuria ongelmia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Marttisen mukaan työryhmä sai kuitenkin sosiaalihuoltoon kaavaillusta sadan miljoonan euron leikkauksesta lisätietoa STM:stä jo valmistelun aikana.

- STM:n virkakunta on kommentoinut valtiovarainministeriölle (VM) kaikkia sote-velvoitteiden purkuun liittyviä esityksiä. Meidän työryhmä on saanut STM:n virkanäkemystä ja STM:n ylin virkajohto oli useita kertoja myös työryhmän kokouksessa paikalla, kun kävimme keskusteluja heitä koskevista asioista.

Hän painottaa, että kaikki säästöt ja muut esitykset, joita hänen vetämänsä valmistelutyöryhmä on käsitellyt, ovat perustuneet VM:n virkavalmisteluun. VM on pyytänyt eri sektoriministeriöiltä lisätietoja ja lisäohjeistusta, jotka ovat tulleet työryhmän käyttöön. Tämän laajan virkavalmistelun pohjalta on tehty kokonaisuus, josta hallitus kehysriihessä päätti.

Työryhmässä istunut kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman ei muista, saiko työryhmä sosiaalihuollon palveluvalikoiman rajaamista koskevaan tiedusteluunsa ainakaan tarkkaa vaikutusarviota STM:ltä.

- STM:stä oli ylipäätään vaikea saada esityksiä säästöistä. Se ei ollut sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) vika, vaan virkamiehet eivät olleet kovin joustavia ja yhteistyöhalukkaita.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN (STM) kansliapäällikön Veli-Mikko Niemen mukaan STM:ssä saatiin tieto sadan miljoonan euron säästöistä sosiaalihuoltoon vasta viime viikon tiistaina aamulla eli hallituksen kehysriihen toisena päivänä. Hän myöntää, että STM:stä oltiin kuulolla Marttisen työryhmään muutamia kertoja maalis-huhtikuun aikana.

- Tällaista yksittäistä sosiaalihuollon sataa miljoonaa ei kyllä niissä yhteyksissä suoraan ollut esillä, hän kertoo STT:lle.

STM on hänen mukaansa aloittanut valmistelun sosiaalihuollon säästöistä.

Oppositiosta on kummeksuttu sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson Helsingin Sanomille antamaa haastattelua, jossa ministeri sanoo yllättyneensä siitä, että sosiaalihuollosta halutaan leikata 100 miljoonaa euroa palveluvalikoimaa rajoittamalla.

Juuson mukaan ajatus sosiaalihuollon säästöistä tuli hallituspuolueiden työryhmältä, ja tässä vaiheessa hän yllättyi.

Ministeri sanoo haastattelussa myös, että vaikuttaminen on ollut osittain aika vaikeata.

- Totta kai olen jonkun verran saanut sieltä tietoa, että mitä siellä suunnitellaan, ja laittanut siitä palautetta valmistelijoille.

MARTTISEN valmistelutyöryhmän työtä ohjasi hyvin vahvasti hallituspuolueiden puheenjohtajanelikko.

- Pystyn sanomaan oman puolueeni osalta, että olen käynyt omien ministereideni kanssa paljonkin keskusteluja. He ovat olleet tietoisia näistä kokonaisuuksista, joita työryhmässä on käsitelty ja samoin myös muun muassa meidän ministeriryhmässä tätä työryhmän työn etenemistä on käyty läpi. En kuitenkaan pysty sanomaan, millä tavalla muut hallituspuolueet ovat käyneet asioita läpi omien ministereidensä kanssa, Marttinen sanoo.

Hän arvioi kuitenkin, että ministeriöissä on täytynyt olla tietoa siitä, mitä valmistelua on tehty, koska virkakunta on toimittanut materiaalia myös valmistelutyöryhmälle.

Marttisen työryhmä työskenteli kevään aikana parisataa tuntia, kun se valmisteli kehysriihen pohjaesitykset.

KRISTILLISDEMOKRAATTIEN Östman kertoo itse pitäneensä omalle eduskuntaryhmälleen väliaikakatsauksen työryhmän valmistelusta. Hän oli korostanut, että mitään ei ollut vielä siinä vaiheessa päätetty.

- Sen jälkeen tulikin viimeisenä iltana alvin korottaminen suunnitellusta 25 prosentista 25,5 prosenttiin.

Ainoa kerta, kun Östman soitti erikseen puolueensa puheenjohtajalle Sari Essayahille ja pyysi neuvottelumandaattia, oli makeisvero ja sen rajaaminen tarkemmin makeisiin ja suklaaseen.

- Keksit on nostettu isoksi asiaksi, mutta se oli pieni vääntö verrattuna moneen muuhun, mitä sen kahden kuukauden aikana tehtiin.

JUUSO sanoo nyt STT:lle, että yksittäisten säästökohteiden nimeäminen kehysriihen aikataulussa ei olisi ollut järkevää, joten oli vain hyvä, ettei niin tehty.

- Riihessä on siis sovittu summa, mutta yksityiskohdista päättäminen on minun vastuullani, ministeri viestitti sähköpostilla.

STT pyysi kommentteja puhelimitse, mutta Juuso vastasi vain sähköpostilla.

Ministeri huomauttaa, että 100 miljoonan säästöt sosiaalihuollosta ovat vain noin yksi prosentti sosiaalihuollon kokonaiskustannuksista.

- Sote-uudistuksen tavoitteena oli ja on edelleen kustannuskehityksen jarruttaminen ja on selvää, että se koskee myös sosiaalihuollon palveluita.

Hän ihmettelee arvostelua, jonka mukaan hän johtaa ministeriötään puutteellisesti. Työt ministeriössä etenevät hänen mukaansa suunnitellussa aikataulussa.

Sanna Nikula, Emmi Tilvis / STT