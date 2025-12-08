Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

8.12.2025 07:38 ・ Päivitetty: 8.12.2025 07:38

Kysely: Kulttuuriperintö kasvattaa maanpuolustustahtoa – ”Yhteistä liimaa”

Nora Vilva

Kulttuuriperintö lisää henkistä kriisinsietokykyä ja maanpuolustustahtoa, katsoo yli 70 prosenttia Kulttuuriperintöbarometriin vastanneista suomalaisista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Barometrissa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä kulttuuriperinnöstä ja kulttuuriympäristöstä.

Kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan ihmisten luomaa aineellista ja aineetonta kulttuurista perintöä, kuten rakennuksia ja tapoja.

Kyselyn mukaan kulttuuriperinnön koetaan myös yhdistävän ihmisiä sekä lisäävän yhteisymmärrystä ja hyvinvointia.

Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston johtaja Ulla Salmela sanoo tiedotteessa, että kyselyn tulos kertoo siitä, että epävakaassa maailmantilanteessa haetaan tukea pitkiä jatkumoita edustavista asioista.

Näitä voivat olla esimerkiksi perinteet ja oma kieli.

- Ne ovat sitä yhteistä liimaa, jota tarvitaan murrosten keskellä.

Lisää aiheesta

Reserviläisaktiivi, Jussi-palkittu Jari Olavi Rantala oli vuoden työttömänä – ”Mitä puolustaa, jos kulttuuri näivettyy?”

BAROMETRIN mukaan yhä useampi suomalaisista pitää kulttuuriperinnön säilyttämistä tärkeänä. Vastaajista 93 prosenttia pitää sitä erittäin tai melko tärkeänä. Vuonna 2017 vastaava luku oli 87 prosenttia.

Vastaajien mukaan vaalimisen arvoista kulttuuriperintöä ja -ympäristöä ovat muun muassa perinteet, kieli, maisemat sekä ihmisten yhteiset kokemukset ja tarinat. Myös rakennukset ja rakennettu ympäristö nostettiin esiin esimerkkinä vaalittavasta kulttuuriperinnöstä.

Verian toteutti kyselyn elokuussa 2025 opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön sekä Museoviraston toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi yli 2 200 täysi-ikäistä mannersuomalaista.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

D-kasvo

6.12.2025 06:15

Reserviläisaktiivi, Jussi-palkittu Jari Olavi Rantala oli vuoden työttömänä – ”Mitä puolustaa, jos kulttuuri näivettyy?”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Iisakki Kiemunki

Kolumnit
8.12.2025
Tuttu kokoomuslainen sai pohtimaan: halutaanko juhlia kultaa vai puhdasta kusinäytettä?
Lue lisää

Markus Leikola

Kirjallisuus
7.12.2025
Markus Leikola: Tällaisen kuvan kirjat ja kuunnelma antavat Sanna Marinista - mutta mihin niistä uskoisi?
Lue lisää

Petri Korhonen

Pääkirjoitukset
5.12.2025
Pienen maan pitää muistaa isojen tekemät vääryydet – muttei piehtaroida niissä
Lue lisää

Rane Aunimo

D-kasvo
6.12.2025
Reserviläisaktiivi, Jussi-palkittu Jari Olavi Rantala oli vuoden työttömänä – ”Mitä puolustaa, jos kulttuuri näivettyy?”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU