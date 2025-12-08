Kysely: Kulttuuriperintö kasvattaa maanpuolustustahtoa – ”Yhteistä liimaa”

Kulttuuriperintö lisää henkistä kriisinsietokykyä ja maanpuolustustahtoa, katsoo yli 70 prosenttia Kulttuuriperintöbarometriin vastanneista suomalaisista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Barometrissa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä kulttuuriperinnöstä ja kulttuuriympäristöstä.

Kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan ihmisten luomaa aineellista ja aineetonta kulttuurista perintöä, kuten rakennuksia ja tapoja.

Kyselyn mukaan kulttuuriperinnön koetaan myös yhdistävän ihmisiä sekä lisäävän yhteisymmärrystä ja hyvinvointia.

Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston johtaja Ulla Salmela sanoo tiedotteessa, että kyselyn tulos kertoo siitä, että epävakaassa maailmantilanteessa haetaan tukea pitkiä jatkumoita edustavista asioista.

Näitä voivat olla esimerkiksi perinteet ja oma kieli.

- Ne ovat sitä yhteistä liimaa, jota tarvitaan murrosten keskellä. Lisää aiheesta Reserviläisaktiivi, Jussi-palkittu Jari Olavi Rantala oli vuoden työttömänä – ”Mitä puolustaa, jos kulttuuri näivettyy?”

BAROMETRIN mukaan yhä useampi suomalaisista pitää kulttuuriperinnön säilyttämistä tärkeänä. Vastaajista 93 prosenttia pitää sitä erittäin tai melko tärkeänä. Vuonna 2017 vastaava luku oli 87 prosenttia.

Vastaajien mukaan vaalimisen arvoista kulttuuriperintöä ja -ympäristöä ovat muun muassa perinteet, kieli, maisemat sekä ihmisten yhteiset kokemukset ja tarinat. Myös rakennukset ja rakennettu ympäristö nostettiin esiin esimerkkinä vaalittavasta kulttuuriperinnöstä.

Verian toteutti kyselyn elokuussa 2025 opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön sekä Museoviraston toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi yli 2 200 täysi-ikäistä mannersuomalaista.