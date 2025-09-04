Kyselytunnin outo näytelmä: Purra väisteli demarikysymyksiä, Orpo tuli hätiin

Eduskunnan kyselytunnilla tunnelmaa sähköisti keskustelu Petteri Orpon (kok.) hallituksen toimintakyvystä ja budjettiriihen tapahtumista. Susanna Luikku Demokraatti

Poikkeuksellista on, että pääministeri vastasi itse lähes kaikkiin opposition kysymyksiin, eikä valtionvarainministeri Riikka Purra (ps.) vastannut useimpiin hänelle osoitettuihin ja suoraan ministeriön alaan kuuluviin tivaamisiin.

Esimakua kyselytunnin kulusta nähtiin heti aluksi, kun SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen haastoi valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) puolueen edustajien rasistisista ulostuloista, niiden käsittelystä budjettiriihessä, epäselvyyksistä sanktioista ja siitä, onko tällaiseen aikaansa käyttävä hallitus ylipäätään toimintakykyinen.

– Budjettiriihi, jossa ei edes puoleentoista vuorokauteen keskustella budjettiriihestä, vaan siitä, miten ihmisistä saa puhua. Eli asiasta, jonka pitäisi olla itsestäänselvyys, Tuppurainen kysyi.

Kun pääministeri hyppäsi valtiovarainministerinsä kilveksi vastaamaan, Tuppurainen pääsi puuskahtamaan:

– Pääministeri Orpo, onko teillä johtajuutta?

– Miten tilanteessa, jossa työttömyys- ja konkurssitilastot hipovat 1990-luvun lama-ajan lukuja ja insinöörien ja opettajien kaltaisten keskituloisten palkansaajien käteen jäävä nettosumma pienenee, hallitus voi kirkkain silmin väittää talouden olevan kasvussa ja kaikkien palkansaajien verotuksen kevenevän, Lindtman kysyi.

Niin ikään tähän kommentoi Orpo, samoin kuin useiden muiden oppositiojohtajien haastoihin, jotka liittyivät suoraan budjettiriihen ja valtiovarainministeriön alaan.

Esimerkiksi vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kysyi, miten hallitus selittää koko Eurooppaa koskevilla suhdanteilla sen, että vain Suomessa talouskasvu junnaa paikallaan, työttömyys kasvaa ja leikkauspolitiikka jarruttaa kaikkea toimintaa.

– Meillä on selkeä linja ja valinnat, josta olemme saaneet kiitosta yritys- ja elinkeinoelämältä, Orpo vastasi.

Myös SDP:n Elisa Gebhardt palasi puheenvuorossaan rasismikohuun ja pelisääntökeskusteluun.

– Ne eivät anna hyvää kuvaa toimintakyvystä. Miten hallitus kykenee hoitamaan työttömyyttä ja köyhyyden lisääntymistä, kun edes omaa hallitusta ei saada toimimaan yhdessä?