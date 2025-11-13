Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

13.11.2025 15:05 ・ Päivitetty: 13.11.2025 15:05

Lindtman: Hyvinvointialueet tarvitsevat lisäaikaa – ”Tarjoamme hallitukselle aidosti yhteistyön kättä

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman (kesk.) johti puhetta opposition jättäessä yhteisen vetoomuksen sote-palveluiden ja hyvinvointialueiden tilanteesta.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman korostaa, että opposition yhteinen vetoomus hyvinvointialueiden tilanteen helpottamiseksi perustuu ratkaisunhaluun, ei keskinäiseen syyttelyyn.

Susanna Luikku

Demokraatti

Tällä hallituskaudella on ollut harvinaista, että koko oppositio on yhteisessä rintamassa. Torstaina oppositio vetosi pääministeri Petteri Orpoon (kok.), että tämä aloittaisi parlamentaarisen yhteistyön sosiaali- ja terveydenhoidon ongelmien ratkomiseksi ja että hyvinvointialueet saisivat lisäaikaa alijäämiensä kattamiseen. Nyt jälkimmäisen takaraja on ensi vuoden loppu.

Lindtman ei halunnut lyödä ennakkoon lukkoon, kuinka pitkää lisäaikaa oppositio ehdottaisi. Hän korosti, että tärkeintä olisi saada etenkin pahimmassa taloustilanteessa olevien alueiden ”kriisikierre” poikki.

– Tämä lisäaika ja tilanteen rauhoittaminen on se, mitä tarvitaan tässä ja nyt. Pidemmän aikavälin toimet ovat niitä, joihin olemme esittäneet ratkaisuja tuolla salissa ja esitämme varmasti jatkossakin, mutta parlamentaarisessa yhteistyössä niitä olisi helpompi viedä eteenpäin. Oppositio tarjoaa nyt Orpolle ja hallitukselle aidosti yhteistyön kättä, ei syyttelyä eikä painostusta puolin eikä toisin, hän sanoi medialle tiedotustilaisuudessa.

Lindtman ei uskonut, että lisäaika alijäämien kattamiselle antaisi hyvinvointialueelle väärän viestin taloudenpidosta.

– Kun katsoo, miten hiki hatussa ja äärirajoilla siellä tehdään töitä, alueet tarvitsevat pikemmin rohkaisevaa ja rauhoittavaa viestiä.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan mukaan nykytilanne johtuu pitkälti juuri liian tiukasta aikaraamista ja rahoitusvajeesta.

Lisää aiheesta

”Nyt tarvitaan nopeita korjauksia” – Super kannattaa parlamentaarista sote-työtä
Oppositio vetoaa Orpoon: Parlamentaarinen yhteistyö käyntiin sote-palveluiden turvaamiseksi

– Se on johtanut monin paikoin paitsi peruspalvelujen kriisiin myös tempoiluun: ensin vaaditaan tiukkoja leikkauksia, sitten annetaan vähän löysää, kunnes ollaan taas vaatimassa lisäleikkauksia. Toiminnan järkevä suunnittelu ja velvoitteiden täyttäminen on paljon helpompaa, jos niiden tukena on johdonmukainen politiikka ja realistiset raamit.

KESKUSTAN puheenjohtaja Antti Kaikkonen muistutti hyvinvointialueilla olevan kyse lain takaamista peruspalveluista, jotka koskevat yhdenvertaisesti kaikkia kansalaisia.

– Nyt osa alueista ovat mahdottomassa tilanteessa. Ne joutuvat päättämään, rikkovatko perustuslakia, joka takaa sosiaali- ja terveyspalvelut, vai rahoituslakia, joka edellyttäisi käytännössä jopa kymmenien prosenttien henkilöstöstä irtisanomista. Tällainen tilanne on vakava ja kestämätön, eikä kenenkään etu.

Liike Nytin Harry Harkimo ehdotti, että ne hyvinvointialueet, joiden rahoitus on määritelty väärin perustein, tekisivät kantelun oikeuskanslerille.

Harkimo viittasi erilaisiin ja osin virheellisiin tapoihin kirjata diagnooseja, minkä vuoksi vuosien 2023-2025 rahoituksessa osa alueista ei ole saanut riittävästi tarveperusteista rahoitusta, ja osa on taas saanut sitä liikaa.

PÄÄMINISTERI Orpo kommentoi aiemmin tänään eduskunnassa medialle, että hyvinvointialueiden tilannetta tulee voida arvioida yli vaalikausien. Rahoituslakiin on hänen mukaansa tulossa ”korjauksia”, joita valmistellaan kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen (kok.) johdolla.

Näkemyksiä odotetaan Orpon mukaan myös sosiaali- ja terveysministeriön alivaltiosihteeriltä Marina Erholalta, jonka kokonaisarvio hyvinvointialueiden tilanteesta ja reformin etenemisestä valmistunee joulukuun puolivälissä. Eduskunnan kevätistuntokausi alkaa helmikuussa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Työmarkkinat

13.11.2025 14:53

”Nyt tarvitaan nopeita korjauksia” – Super kannattaa parlamentaarista sote-työtä

Politiikka

13.11.2025 13:55

Oppositio vetoaa Orpoon: Parlamentaarinen yhteistyö käyntiin sote-palveluiden turvaamiseksi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
13.11.2025
Kelalaiset odottavat keskustelukulttuurin parantumista – ”Se vaatii luottamuksen palautumista”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
12.11.2025
Arvio: Punk-estetiikka tuodaan Lahdessa näyttämölle omilla ehdoillaan – sekoilua, kapinaa ja tervettä vimmaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU