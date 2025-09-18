Orpo: YK-kokous ei ole takaraja Palestiinan tunnustamiselle

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan ensi viikon tiistaina alkava YK:n yleiskokous ei ole takaraja sille, että Suomi tunnustaisi Palestiinan valtion. Demokraatti Demokraatti

Hallitus tekee Orpon mukaan koko ajan töitä kahden valtion mallin syntymiseksi ja on malliin myös sitoutunut.

– YK-kokous ei ole mikään takaraja tunnustamiselle, Orpo totesi toimittajille eduskunnassa.

Oppositiopuolueista SDP, vihreät ja vasemmistoliitto vetosivat keskiviikkona hallituksen, että se tunnustaisi Palestiinan ensi viikolla yhdessä muun muassa Ranskan, Britannian ja Kanadan kanssa.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen huomautti, että tasavallan presidentti Alexander Stubb on sanonut suoraan toivovansa hallitukselta esitystä tunnustamisesta.

– Me tiedämme tasavallan presidentin Alexander Stubbin kannan asiaan. Olisi hyvin erikoista, jos kokoomusjohtoisen hallituksen johdolla ajautuisimme umpikujaan asiassa, jossa Suomen kannalta keskeiset samanmieliset maat ovat nyt liikkeellä, Tuppurainen sanoi vetoomuksen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

– On jokaisen maan päätös milloin näitä ratkaisuja tehdään, Orpo sanoi ja toisti hallituksen edistävän kahden valtion mallin toteutumista.

PARHAILLAAN hallitus valmistautuu Orpon mukaan ensi viikon YK-kokoukseen eduskunnan hyväksymän ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon pohjalta.

– Sen polun päässä, kuten on moneen kertaan todettu, on myöskin kahden valtion malli, Israel ja Palestiinan valtio eli myös tunnustaminen. Nyt on oleellista, että teemme sen eteen töitä, että edellytykset kahden valtion mallille eli myös tunnustamiselle täyttyy. Siihen me olemme täysin sitoutuneet.

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz ei vaikuttanut ensi viikolla tapahtuvan tunnustamisen suhteen toiveikkaalta.

– Ensi viikkoon on aikaa, mutta on selvää, että hallituksen sisällä mielipiteet ovat aika lailla hajallaan, Adlercreutz kommentoi torstaina.