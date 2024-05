Malm: “Voisi kuvitella, että tässä tilanteessa pääministeri Petteri Orpo astuisi esiin piilostaan”

Kokoomusvetoinen hallitus lupasi luoda 100 000 uutta työpaikkaa suomalaisille, mutta saldo on tällä hetkellä yli 50 000 työpaikkaa pakkasen puolella, arvioi SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm tiedotteessaan. Demokraatti Demokraatti

– Orpon ja Purran hallitus lupasi Suomeen työtä ja kasvua. Sen sijaan työttömyys on lisääntynyt, rakennusalan työllisyys on alimmillaan 25 vuoteen ja vihreät investoinnit pakenevat muihin maihin.

– Hallitus tuntuu lähinnä istuvan käsiensä päällä ja hiljaisuus on korvia huumaavaa. Valtiovarainministeri Purra (ps.) huutelee kansalaisille, että menkää töihin, mutta minne mennä, kun hallitus on epäonnistunut työpaikkojen luomisessa? Pääministeri Orpoa (kok.) odotetaan nyt kertomaan, milloin luvatut 100 000 uutta työpaikkaa muuttuvat oikeiksi työpaikoiksi. Vastausta kaipaavat tuhannet suomalaiset, joiden sosiaaliturvasta hallitus on leikannut luvaten, että heidän elintasonsa kyllä nousee, kunhan he vain menevät töihin, Malm sanoo.

Malm muistuttaa, että jopa hallituksen oman mielipidemittauksen Kansalaispulssin mukaan kansalaisten luottamus hallitukseen on romahtanut mittaushistorian alhaisimmalle tasolle ja luottamus tulevaisuuteen on pudonnut.

– Hallitus on vain vuodessa vienyt omalla toiminnallaan Suomen pisteeseen, jossa työttömien määrä lisääntyy, kasvun edellytyksistä ei ole tietoakaan ja elintärkeät vihreän siirtymän investoinnit karkaavat Suomen ulkopuolelle. Päähallituspuolue kokoomus kaivaa kuoppaa entistä syvemmälle vastustamalla henkeen ja vereen eurooppalaista investointirahastoa, jolla varmistettaisiin, että Suomeen saataisiin lisää työpaikkoja ja investointeja. Hallitukselta kaivattaisiin kiireesti toimia, joilla luodaan työtä, kasvua ja uskoa tulevaan, mutta kokoomus haluaa jarruttaa näitä EU-tasolla, Malm sanoo tiedotteessaan.

– Voisi kuvitella, että tässä tilanteessa pääministeri Petteri Orpo astuisi esiin piilostaan ja kertoisi suomalaisille, miten tämäkin sotku siivotaan. Pääministeristä ei ole kuitenkaan havaintoja. On syytä kysyä, kuka tätä maata oikein johtaa.