18.12.2025 10:22 ・ Päivitetty: 18.12.2025 10:22
Mediat: Japani odottaa Suomen hallituksen toimivan asianmukaisesti rasismikohussa
Japanin hallituksen korkea-arvoisen edustajan mukaan Japani odottaa Suomen hallituksen reagoivan asianmukaisesti silmienvääntelykohuun. Asiasta uutisoivat useat mediat kuten South China Morning Post.
Japanin hallitukseen kuuluva Minoru Kihara puhui asiasta tiedotustilaisuudessa torstaina. Kihara on entinen puolustusministeri ja toimii nykyisin hallituksen pääsihteerinä.
Japanilaislehti Asahi Shiumbunin mukaan Kihara kertoi, että maan hallitus on ilmaissut huolensa Suomen hallitukselle ja että yhteydenpito jatkuu Suomen hallituksen kanssa.
Eilen muun muassa Suomen Japanin-suurlähetystön sosiaalisen median tileillä julkaistiin pääministeri Petteri Orpon (kok.) anteeksipyyntö aiheesta. Orpon anteeksipyyntö julkaistiin myös Kiinan- ja Etelä-Korean-suurlähetystöjen sosiaalisen median kanavilla.
PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän on määrä päättää tänään puolueen kansanedustajille mahdollisesti annettavista sanktioista.
Perussuomalaiset kansanedustajat Juho Eerola ja Kaisa Garedew julkaisivat sosiaalisessa mediassa kuvia, joissa he vääntelevät silmiään vinoon. Silmienvenyttämiskuvan on julkaissut myös perussuomalaisten europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen.
Kuvat, joissa väännellään silmiä nousivat julkisuuteen, kun nyt jo Miss Suomi -tittelinsä menettänyt Sarah Dzafce väänteli silmiään some-kuvassa.
