2.12.2025 09:30 ・ Päivitetty: 2.12.2025 09:53
Mediatiedot: EKP kieltäytyy takaamasta Ukrainan sotakorvauslainaa
Euroopan keskuspankki EKP kieltäytyy takaamasta 140 miljardin euron lainaa Ukrainalle, uutisoi Financial Times.
Tämä vaikeuttaa lehden mukaan EU:n suunnitelmia räätälöidä sotakorvauslaina Ukrainalle. Kyse on lainasta, joka rahoitettaisiin Venäjältä jäädytettyjen varojen käteistuotoilla. Ukraina maksaisi lainan EU:lle takaisin vain siinä tapauksessa, että Venäjä maksaa maalle sotakorvauksia.
Financial Timesin mukaan EKP:tä kysyttiin viime käden lainantakaajaksi Euroclear-rahoituslaitokselle, jossa Belgia hallinnoi valtaosaa jäädytetyistä varoista. EKP:stä todettiin Euroopan komissiolle, että järjestely on mahdoton.
Belgia on asettunut poikkiteloin varojen käytössä, sillä se on pelännyt itselleen lankeavia seurauksia. Maa on pelännyt muun muassa Venäjän mahdollisia oikeustoimia ja vastatoimia, jotka voisivat olla Belgialle hintavia.
UKRAINAN budjetin ennakoidaan ehtyvän ensi kevääseen mennessä. Siksi rahoitusmallin löytämisellä on kiire, ja EU-maiden pitäisikin sopia asiasta joulukuun huippukokouksessa Brysselissä.
Sotakorvauslainan lisäksi Euroopan komissio on esittänyt vaihtoehtoina Ukrainan rahoitukselle myös jäsenmaiden budjeteista Ukrainalle annettavaa suoraa rahoitusta tai EU:n yhteisvelkaa. Ne eivät kuitenkaan ole järin suosittuja monien jäsenmaiden keskuudessa.
Esimerkiksi Suomi on sitä mieltä, että venäläisten varojen käyttö olisi kaikkein oikeudenmukaisin keino Ukrainan tukemiseksi.
EKP:n kieltäytymisestä uutisoi Suomessa ensin Yle.
Juttu päivitetty kauttaaltaan klo 11.53.
