Merz: Trumpin Maga-liikkeen kulttuurisodat repäisivät kuilun Euroopan ja Yhdysvaltojen välille

Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Maga-liikkeen kulttuurisodat ovat avanneet kuilun Yhdysvaltain ja Euroopan välille. Münchenin turvallisuuskonferenssissa puhuneen Merzin mukaan Euroopassa sananvapauden raja tule vastaan, jos puheet loukkaavat ihmisarvoa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lisäksi Euroopassa ei uskota tulleihin vaan vapaakauppaan, Merz lisäsi.

Mielipide-eroistaan huolimatta Yhdysvallat ja Eurooppa kuitenkin tarvitsevat Merzin mukaan toisiaan.

- Suurvaltakilpailun aikakaudella edes Yhdysvallat ei ole tarpeeksi voimakas pärjätäkseen yksin. Kuuluminen Natoon ei ole vain Euroopan kilpailuetu. Se on myös Yhdysvaltain kilpailuetu, Merz sanoi.

- Joten korjataan ja elvytetään transatlanttinen luottamus yhdessä. Me eurooppalaiset, me teemme oman osamme, Merz jatkoi.

Hänen mukaansa uusi suurvaltakilpailun maailma on nopea ja arvaamaton. Kyseessä on vaarallinen peli, jossa kärsivät ensin pienemmät mutta lopulta myös isommat pelaajat.

Paras vastaus uuteen maailmantilanteeseen on Merzin mukaan mahdollisimman vahva ja yhtenäinen Eurooppa. Hänen mukaansa Saksa on valmis tekemään tässä oman osuutensa. Lisää aiheesta Amerikkalaiset ex-kenraalit vetoavat Naton puolesta

- Teemme Bundeswehristä (Saksan asevoimista) mahdollisimman pian vahvimman tavanomaisen armeijan Euroopassa, Merz lupasi.

Merz myös kertoi keskustelleensa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa eurooppalaisesta ydinpelotteesta

UKRAINAN sodan osalta Merz arvioi sodan loppuvan vasta, kun Venäjän on aikakin taloudellisesti, mutta ehkä myös sotilaallisesti, näännyksissä.

- Se hetki lähestyy, mutta emme ole siellä vielä, Merz sanoi.

Müncheniin saapunut Naton pääsihteeri Mark Rutte korosti myös Ukrainan tuen jatkamisen tärkeyttä. Rutten mukaan Venäjä ei ole millään muotoa voittamassa sotaa vaan kärsii hirvittäviä tappioita.

- 35 000 kuollutta joulukuussa, 30 000 kuollutta tammikuussa, Rutte luetteli.

Saksassa perjantaina alkanut kolmipäiväinen turvallisuuskonferenssi kokoaa maailman päättäjiä keskustelemaan kireästä turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

Suomesta Münchenin konferenssiin osallistuvat presidentti Alexander Stubb, ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Stubb tapaa vielä tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä, kerrotaan presidentin kansliasta.

Stubbin ohjelmassa on tänään myös muita kahdenvälisiä tapaamisia ja haastatteluja sekä paneelikeskustelu tariffien käyttämisestä aseena kansainvälisessä kaupassa.

TANSKAN ja Yhdysvaltain edustajat keskustelevat konferenssin yhteydessä tänään Grönlannista. Asiasta kertoi tanskalaismedialle Tanskan pääministeri Mette Frederiksen.

Tanskan ulkoministerin Lars Lökke Rasmussenin mukaan Frederiksen ja Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen tapaavat lyhyesti Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion.

Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha puolestaan kertoi jo tavanneensa Münchenissä Kiinan ulkoministerin Wang Yin ja keskustelleensa tämän kanssa Kiinan roolista Ukrainan sodan lopettamiseksi. Kiina on Venäjän läheinen kumppani, ja monien arvioiden mukaan se mahdollistaa tuellaan hyökkäyssodan jatkumisen.

Sybiha kertoi informoineensa Wangia sotatilanteesta ja Venäjän iskuista Ukrainan energiajärjestelmään.

- Olen kiitollinen Kiinan päätöksestä toimittaa uusi humanitaarinen energia-apupaketti Ukrainaan, Sybiha kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Myös Rubio ja Wang ovat jo tavanneet kasvokkain Münchenissä, kertoi uutistoimisto AFP.

VIIKONLOPUN kokouksessa odotetaan erityisesti sitä, miten Yhdysvaltain ulkoministeri Rubio sanoittaa maansa linjaa suhteessa Natoon, Eurooppaan ja Venäjään. Rubion puheenvuoro on ohjelmassa lauantaina aamupäivällä.

Viime vuoden konferenssissa Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance tyrmistytti eurooppalaiset kuulijat sättimällä Euroopan maita muun muassa uskonnollisista arvoista tinkimisestä ja siitä, etteivät ne piittaa maahanmuuttoon tai sananvapauteen liittyvistä huolista.

Vance jopa sanoi, ettei Euroopan suurin uhka tule Venäjän tai Kiinan suunnalta vaan maanosan sisältä.

Kansainväliset jännitteet eivät ole vuodessa ainakaan helpottaneet. Konferenssin alla julkistetun Münchenin turvallisuusraportin otsikon (Under Destruction) mukaisesti aiempi kansainvälinen järjestelmä on tuhoutumassa paljolti Yhdysvaltain hallinnon politiikan vuoksi.

Rubio lähti Washingtonista kohti Müncheniä torstaina paikallista aikaa.

- Elämme uudella geopolitiikan aikakaudella, ja se vaatii meitä kaikkia tarkastelemaan uudelleen, miltä se näyttää ja mikä roolimme tulee olemaan, hän sanoi toimittajille ennen nousuaan lentokoneeseen.

Teksti: STT/Niilo Simojoki