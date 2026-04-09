9.4.2026 12:45 ・ Päivitetty: 9.4.2026 12:45

Ministeriö: Hallitus esittää lisävaltuuksia Kelan etuuksien saajien tarkkailuun

Kelan logo Kampin toimipisteessä Helsingissä 7. huhtikuuta 2026.

Hallitus esittää lakimuutoksia, joilla Kelan etuuksien väärinkäyttöä voitaisiin ehkäistä ja virheellisiä maksuja vähentää. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Väärinkäytöstilanteissa etuuden hakija pyrkii saamaan etuutta joko täysin perusteettomasti tai enemmän kuin hänelle kuuluisi. Taloudellisen hyödyn saamiseksi saatetaan esimerkiksi salata tilejä tai tosiasiallinen asuinpaikka tai väärentää laskuja.

Viime vuonna tutkintapyyntöön johtaneiden väärinkäytöksien yhteenlaskettu arvo oli noin seitsemän miljoonaa euroa. Summa on vajaat puoli promillea Kelan maksamista yhteensä 16,5 miljardin euron etuuksista.

Etuutta voidaan maksaa virheellisesti myös esimerkiksi hakijan ymmärtämättömyyden tai puutteellisten tietojen vuoksi. Viime vuonna virheellisiä maksuja perittiin takaisin 110 miljoonaa euroa.

ESITYKSEN mukaan Kela voisi jatkossa saada nykyistä useammin tiedon asiakkaan taloudellisesta tilanteesta suoraan pankeilta. Perustoimeentulotukea käsiteltäessä saisi pyytää tietoja hakijan menoista suoraan laskuttajalta.

Viime syksyyn saakka Kelassa oli käynnissä pilottihanke, jossa tekoäly kävi läpi tiedostoja ja etsi sieltä ”epäilyttäviä poikkeamia”. Kokeilu kuitenkin lopetettiin epäselvän lainsäädännön takia.

Tekoälyn valjastaminen sosiaaliturvapetosten etsimiseen on todettu ongelmalliseksi myös Ruotsissa, Tanskassa ja Alankomaissa. Ruotsissa tekoälyjärjestelmän käyttö lopetettiin sen jälkeen, kun algoritmin todettiin kohdistaneen valvontaa syrjivin perustein esimerkiksi sukupuolen, etnisyyden, tulotason ja koulutustason perusteella.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on ilmaissut huolensa samantyyppisistä ongelmista Kelan tapauksessa.

 

