9.12.2025 13:24 ・ Päivitetty: 9.12.2025 13:30

Ministeriö kritisoi ilveksen ja karhun metsästyksen laajennusta ja vastustaa valiokunnan esitystä

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Maa- ja metsätalousvaliokunnan erimielisenä lähtenyttä esitystä metsästyslain uudistuksesta vastustetaan poikkeuksellisesti myös vastuuministeriössä.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mukaan maa- ja metsätalousministeriön tulisi viipymättä valmistella asetukset, joita tarvitaan karhun ja ilveksen rauhoituksesta poikkeamiseen alueelliseen kiintiöön perustuvalla metsästyksellä. Ministeriössä epäilyttää, onko esitys EU-lainsäädännön mukainen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Perjantaina jättämässään vastineessa maa- ja metsätalousministeriö sanoi pitävänsä kyseenalaisena sitä, että karhu ja ilves otettaisiin kiintiömetsästyksen piiriin. Ministeriön valiokunnalle tekemän vastineen mukaan on hyvin kyseenalaista, olisiko tällaista esityksen tosiasiallista laajennusta syytä tehdä.

- Tämänkaltainen laajennus ilman perusteltua valmistelua saattaa vaarantaa myös poronhoitoalueen karhun kiintiömetsästyksen ja siksi laajennusta ei kannateta, ministeriö sanoi vastineessa.

Ministeriön mukaan esimerkiksi karhua ja ilvestä koskevat lisäykset ja niitä koskevat lausunnot olivat selvästi hallituksen esityksen ulkopuolisia muutoksia, kun itse esitys koskee suden rauhoitusaikaa ja sudenmetsästyksen sallimista koskevia säännöksiä.

Metsästyslain poikkeuslupia koskevat pykälät 41 ja 41a, joihin muutoksia nyt tehtiin, olivat ministeriön mukaan hallituksen esityksessä mukana puhtaasti niin sanottuina teknisinä korjauksina.

- Kysymys oli meille sudenmetsästyksestä – ei kiintiömetsästyksestä, vaan nimenomaan sudenmetsästyksestä, neuvotteleva virkamies Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriöstä sanoo STT:lle.

MINISTERIÖSSÄ ei ole myöskään varmuutta siitä, onko esitys EU-lainsäädännön mukainen.

- Totesimme, että me emme tällä aikataululla pysty ottamaan kantaa siihen, olisiko alueellinen kiintiömetsästys karhun ja ja ilveksen osalta EU-oikeuden mukaista myös muualla kuin poronhoitoalueilla, Niemi sanoo.

Hallituksen esityksen taustalla on EU:n luontodirektiivin liitteen muutos ja muutoksen saattaminen kansalliseen lainsäädäntöön. Muutos koski nimenomaan sutta, joka kuuluu direktiivin viidennen liitteen lajeihin, kun taas karhu ja ilves ovat neljännessä liitteessä.

Liitteeseen neljä kuuluvat lajit ovat tiukasti suojeltuja ja niiden tappaminen on kielletty. Poikkeuksiin sovelletaan 16. artiklan tiukkoja sääntöjä.

Teksti: STT/Kaisu Suopanki

