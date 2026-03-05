Politiikka
5.3.2026 14:32 ・ Päivitetty: 5.3.2026 14:32
Minja Koskela: ”Pohjanoteeraus”
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo, että puolueella on edelleen selkeä kanta ydinaserajoitteiden purkamiseen.
- Me emme kannata näiden rajoitteiden purkamista. Me puhumme ydinaseista nyt. Tämä on erittäin vakava ja erittäin iso kysymys, Koskela sanoi toimittajille eduskunnassa torstaina.
Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) oli määrä myöhemmin pitää tiedotustilaisuus ydinaserajoituksia koskevista asioista. Hän oli aiemmin samana päivänä ollut valiokuntien kuultavana samasta aiheesta.
Koskela sanoi, että jos mediatiedot tulevista muutoksista pitävät paikkansa, vasemmistoliitto ei tule missään nimessä sellaista esitystä hyväksymään. Hänen mukaansa puolueen eduskuntaryhmä on asiassa täysin yksimielinen.
Koskela arvosteli myös tulevan esityksen käsittelyprosessia ja sitä, ettei asiasta ole päästy kunnolla keskustelemaan.
- Jos tällaisella aikataululla tuodaan tällaisia esityksiä, mistä ei ehditä kunnolla keskustelemaan, niin kyllä minulla herää hyvin suuria kysymyksiä kokoomuksen kyvystä hoitaa parlamentaarisia prosesseja. Tämä on minun mielestäni pohjanoteeraus.
Kommentit
