3.9.2025 17:00 ・ Päivitetty: 3.9.2025 17:00
Myös Englannin keskuspankin johtaja huolestui Trumpista
Englannin keskuspankin pääjohtaja Andrew Bailey on ilmaissut huolensa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puuttumisesta Yhdysvaltain keskuspankin Fedin toimintaan. Bailey sanoi pitävänsä tilannetta erittäin vakavana.
- Fed on rakentanut itselleen erittäin vahvan riippumattomuuden päätöksenteossaan, joten tämä on erittäin huolestuttavaa, Bailey sanoi keskiviikkona.
Myös Euroopan keskuspankin EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde ilmaisi vastaavan huolen maanantaina. Hän sanoi, että olisi sekä Yhdysvaltojen että maailman taloudelle suureksi vaaraksi, jos Trump onnistuisi murtamaan Fedin riippumattomuuden.
TRUMP on toistuvasti vaatinut Fediä laskemaan ohjauskorkoa, koska hän haluaisi sitä kautta talouskasvua Yhdysvaltoihin. Keskuspankki taas pyrkii pitämään hintojen nousuvauhdin maltillisena ja toisaalta työttömyyden kurissa.
Trump pyrkii myös erottamaan Fedin johtokuntaan kuuluvan Lisa Cookin.
Fedin johtokunnan jäsen Christopher Waller vakuutti keskiviikkona, että Fed on pysynyt riippumattomana ja pysyy myös jatkossa.
- Fedin riippumattomuus on erittäin tärkeää kaikessa, mitä teemme. On meneillään asioita, joista ihmiset ovat huolissaan, mutta uskon silti, että meillä on riippumaton keskuspankki, Waller sanoi yhdysvaltalaismedia CNBC:lle.
WALLER nimitettiin Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella, ja hänet on mainittu yhtenä mahdollisena seuraajana nykyiselle Fedin pääjohtajalle Jerome Powellille, jonka kausi päättyy ensi keväänä. Powell on ollut toistuvasti Trumpin hampaissa. Powell on korostanut, että Fed tekee päätöksensä talouslukujen perusteella.
Waller kieltäytyi kommentoimasta Trumpin yritystä erottaa Cook Fedin johtokunnasta.
Waller on toinen kahdesta johtokunnan jäsenestä, jotka olivat eri mieltä Fedin heinäkuisesta päätöksestä pitää ohjauskorot ennallaan. Waller sanoi keskiviikkona tukevansa ohjauskorkojen laskemista Fedin syyskuun kokouksessa.
