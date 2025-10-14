Näin puolueet perustelevat velkajarruratkaisua: Nyt sovittiin periaatteista, ei leikkauskeinoista

Eduskuntapuolueista valtaosa on sopinut parlamentaarisesta velkatavoiteratkaisusta eli niin sanotusta velkajarrusta 2030-luvulle asti. Puolueilla oli sopimukseen liittymiselle eri perusteluita. Demokraatti Demokraatti

– Tämä on päivä, jolloin järki palasi talouspolitiikkaan. Kaikki puolueet ovat joustaneet tätä neuvoteltaessa, kehui kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra puolueiden yhteisessä tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Suomalaisessa talouspolitiikassa on harvoin tehty vastaavia velkaantumiseen liittyviä ylivaalikautisia sopimuksia. Aiemmin parlamentaarista sopua on löytynyt lähinnä erilaisiin menoratkaisuihin, kuten koulutuksen tai tiederahoituksen tasoon tai joidenkin yksittäisten hankkeiden toteuttamisiin.

Oppositio kertoi saaneensa hallituksen ”ylikireään” velkajarruesitykseen riittävästi muutoksia.

– Jäykkää velkajarrua ei tullut, kiitteli eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd). Hän korostaa, että nyt on sovittu vain velkaantumisen hoidon periaatteista, ja kukin tuleva hallitus pystyy edelleenkin päättämään niistä keinoista joilla valtiontalouden velkaratkaisut tehdään.

Samaa korosti myös keskusta.

– Pystyimme parlamentaarisesti sopimaan menettelytavoista, joilla ryhdytään rakentamaan taloudelle siltaa 2030-luvulle asti, sanoo keskustan neuvottelija Markus Lohi. Lisää aiheesta Orpo kommentoi velkajarrua: ”Olemme sopineet myös siitä, että sopeutuskeinojen on oltava uskottavia”

AINOANA PUOLUEENA sopimuksesta kieltäytynyt vasemmistoliitto sanoo ymmärtävänsä, että Suomen velkaantumiselle täytyy tehdä ”jotain”. Silti tämä sopimus ei ole puolueen mielestä tarpeen.

– Velkajarru on tarpeeton tai tarpeettoman vahingollinen, sanoo puheenjohtaja Minja Koskela. Vasemmistoliiton mielestä viime vuonna voimaan tulleet EU:n finanssipoliittiset tavoitteet olivat jo Suomelle riittäviä.

Hän kritisoi myös tehtävään valittua parlamentaarista työryhmää ongelmalliseksi, koska sen, eduskunnan ja esimerkiksi valtiovarainvaliokunnan keskinäinen työnjako on Koskelan mielestä epäselvä.

– Emme halua olla mukana siirtämässä näin paljon parlamentaarista valtaa tälle työryhmälle, Koskela korostaa.

Tätä pelkoa muut puolueet pitivät perusteettomana.

– Työryhmä ei voi sopia mistään mitä puolueiden eduskuntaryhmät eivät hyväksy, Markus Lohi vastasi Koskelalle.

SDP:n neuvottelija Joona Räsänen muistutti myös, että ensi vaalikaudella EU:n omat vaatimukset – joihin vasemmistoliitto on sitoutunut – ovat tiukempia kuin nyt sovitut kansalliset rajat.

Velkajarrun soveltaminen alkaa vasta vuonna 2031 alkavalla vaalikaudella.

– Leikkausluvuistakaan ei tässä vaiheessa ole sovittu, sanoo myös vihreiden neuvottelija Saara Hyrkkö. Sopimukseen on hänen mukaansa luotu myös poikkeustilalausekkeet, joilla menettelyistä voidaan hetkellisesti poiketa yllätyskriisien takia.