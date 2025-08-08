Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

8.8.2025 11:00

Nyt puhuu Orpon luottomies: Mitään sopeutuskohteita ei suljeta tarkastelun ulkopuolelle

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Ville Valkonen vastaa julkisuudessa käytyyn keskusteluun.

Demokraatti

Demokraatti

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on asettanut hallituspuolueiden edustajista koostuvan neuvottelutyöryhmän etsimään uusia julkista taloutta vahvistavia toimia osana hallituksen budjettivalmistelua.

Työryhmän puheenjohtajana toimii kokoomuksen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Ville Valkonen.

Työryhmä koostuu yhdestä jokaisen hallituspuolueen nimeämästä kansanedustajasta ja talouspoliittisista erityisavustajista.

– Hyvinvointiyhteiskunnan kestävä rahoitus vaatii uusia toimia. Kesällä tapahtunut luottoluokituksen lasku oli taas uusi hälyttävä merkki julkisen talouden tilanteesta. On tärkeää, että hallitus koko kautensa ajan pystyy tekemään tervehdyttäviä toimia. Julkisen talouden pysyvä vakauttaminen on usean vaalikauden työ, joka edellyttää jokaisen puolueen sitoutumista velkajarruun, Valkonen sanoo tiedotteessa.

Ilman jo tehtyjä sopeutustoimia velkasuhteen kehitys olisi Valkosen mukaan ajautunut jo hallitsemattomalle uralle. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että velkasuhteen vakauttaminen vaalikauden aikana edellyttää puoliväliriihen jälkeen päivittyneen talousennusteen perusteella vielä noin miljardin euron lisäsopeutusta 2027 tasossa.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) esitteli aiemmin tällä viikolla runsaasti arvostelua keränneen budjettiesityksensä, jota myös muut hallituspuolueet ovat pitäneet Purran sooloiluna eivätkä niinkään tulevien neuvotteluiden todellisena lähtökohtana.

Valkonen sanoo, että mitään sopeutuskohteita ei suljeta tarkastelun ulkopuolelle tälläkään neuvottelukierroksella.

– Hallitus tekee päätökset syyskuun budjettiriihessä. Työryhmä tukee hallituksen prosessia ja tuottaa oman ehdotuksen puolueiden puheenjohtajille elokuun aikana.

Valkonen arvioi, että neuvotteluista tulee haastavat, mutta sanoo luottavansa kaikkien hallituspuolueiden jakavan yhteisen näkemyksen talouden vaikeasta tilanteesta.

