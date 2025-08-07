Adlercreutz moittii Purran leikkauslistaa: Identiteettipoliittisia valintoja

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz pitää perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran tekemää budjettiehdotusta selvästi yhden puolueen ja yhden ministerin esityksenä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tällainen identiteettipoliittinen neppailu ei edistä hallituksen keskeisten tavoitteiden toteutumista, hän sanoo.

Säästökohteet, joita Purra budjettiehdotuksessaan esitti, muistuttavat Adlercreutzin mukaan perussuomalaisten toivelistaa, joka torpattiin jo hallitusohjelmassa.

- Kyllä se lähtökohta yleensä on, että se (budjettiehdotus) tehdään neutraalina virkamiestyönä eikä näin ilmiselvästi ministerin poliittisen ohjauksen kautta.

ADLERCREUTZIN mielestä hallituspuolueiden väliset neuvottelut joudutaan käynnistämään puhtaalta pöydältä. RKP ei voi hyväksyä esimerkiksi leikkauksia koulutukseen.

- Purra ehdottaa koulutusleikkauksia tilanteessa, jossa hallituksen yhteinen tahto on pitää koulutus suojeluksessa.

Purra ehdotti koulutuksen saralla muun muassa kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen leikkausta. Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan tarkoituksena ei ole leikata perusopetuksesta.

- Ottaen huomioon, että kuntien budjetista noin kaksi kolmasosaa menee koulutukseen, on selvä, että se (leikkaus) osuisi koulutukseen, Adlercreutz sanoo.

Hallituksella on kiistaa myös valtionosuusjärjestelmään tekeillä olevasta jättiuudistuksesta.

PURRAN AIKEISSA on myös lakkauttaa nykymuotoinen Opetushallitus ja siirtää säilytettävät toiminnot osaksi opetus- ja kulttuuriministeriötä.

- On ollut suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuus, että poliitikot eivät puutu opetuksen sisältöön. Jokaisen viraston menoja on varmasti hyvä arvioida, mutta tämä esitys lisäisi poliittista ohjausta, mitä ei mitenkään voi perustella, Adlercreutz sanoo.

Hänestä kaikkien hallituskumppaneiden täytyisi myös hyvin tietää, että esimerkiksi kehitysyhteistyön säilyttäminen kohtuullisella tasolla on yksi niistä kysymyksistä, jotka olivat RKP:lle hyvin tärkeitä jo hallitusneuvotteluissa.

Adlercreutzin mukaan säästöjä ei voida kohdistaa Purran ehdotuksen mukaisesti vain muutamaan ministeriöön. Sopeutusta ei myöskään voida tehdä pelkästään menoleikkauksilla, vaan myös verotusta on syytä katsoa.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin tehtäviin leikkauksiin RKP suhtautuu kriittisesti.

RKP on yhä sitoutunut hallituksen tavoitteeseen julkisen talouden tasapainottamisesta vaalikauden lopussa, mutta sopeutusten mittaluokkaa pitää ministerin mukaan arvioida vielä yhdessä hallituspuolueiden kesken.

Myös kokoomusministerit ovat tänään moitiskelleet Purran budjettiehdotuksen esityksiä liian yksipuolisiksi.

Teksti: STT / Saila Kiuttu