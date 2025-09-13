Politiikka
13.9.2025 07:57 ・ Päivitetty: 13.9.2025 07:59
Nyt tuli Orpon selitys Ylellä, miksi Suomella on varaa veronalennuksiin
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) perusteli Ylen Ykkösaamussa veronalennuksia hankalassa taloustilanteessa.
Orpo vastasi kysymykseen, että suomalainen hyvinvointi perustuu työntekoon ja yrittäjyyteen.
– Sitä ei voi rakentaa velalla eikä veronkorotuksilla.
Orpo kuvaili, kuinka verottamalla vähemmän sitä, mistä hyvä syntyy, seuraa enemmän työtä ja yrittäjyyttä.
Tämä on Orpon mukaan koko hallituksen linja.
– Meidän täytyy saada talous liikkeelle ja ihmiset kuluttamaan ja uskomaan tulevaisuuteen.
Orpo toisti, että yritysten tulevaisuuden näkymissä on tapahtunut merkittävä muutos ja vieläpä positiiviseen.
Huonoa Suomessa on kuitenkin pääministerin mukaan ”liian kalliiksi, raskaaksi ja tehottomaksi” rakennettu julkinen sektori.
Hänen mukaansa kymmenen miljardin sopeutuksilla on pelastettu Suomi hallitsemattomalta velkaantumiselta.
Oppositio on toistuvasti arvostellut pääministerin näkemyksiä. Viimeksi tänään SDP:n kansanedustajat ottivat kantaa hallituksen epäonnistuneeseen työllisyyden hoitoon.
