Nyt tuli Orpon vastaus Purran puheisiin: “Ei tästä riitaa saa”

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan hallituksen yhden prosentin alijäämätavoite ei ole enää voimassa. Rane Aunimo Demokraatti

Purra puhui asiasta Keskuskauppakamarin Veropäivillä. Asiasta kertoo muun muassa Iltalehti.

– Jos katselisimme sitä, meidän välimatka siihen on tällä hetkellä muistaakseni noin neljä miljardia euroa. Emme ole tekemässä 13 miljardin sopeutusta tällä kaudella, Purra sanoi viitaten hallituksen jo julkistamiin 9 miljardin sopeutuksiin.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) kommentoi Purran puheita Kesärannassa. Orpon mukaan hallitus pitää edelleen tiukasti kiinni velkasuhteen taittamisesta ja siitä, ettei Suomi joudu EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn.

– Kolmas tavoite, eli tämä hallitusohjelmassa ollut miinus yhden prosentin alijäämä, niin se käytännössä on hyvin kaukana. En sanoisi, että luovutaan, mutta se on hyvin kaukana. Se vaatii kahta asiaa: talouden paljon ennustettua nopeampaa kasvua ja toisaalta sitten sitä, että jos se halutaan toteuttaa loppuvaalikauden aikana, vielä lisää sopeutusta.

Orpon mukaan hänellä ja Purralla ei ole asiasta suurta erimielisyyttä.

– Me emme ole sitä retorisella tasolla käyty läpi, että miten se asia ilmaistaan, mutta halusin sanoa, että se on hyvin kaukana. Sitä kautta voi ehkä sanoa, että se on voimassa. Se mikä on hallitusohjelmassa, on voimassa. Me tavoittelemme sitä. Ei tässä isoa eroa meidän ajattelussamme hänen kanssaan ole. Ei tästä riitaa saa.

Orpo korosti kuitenkin, ettei tavoite ole mahdoton.

PURRA sanoi tänään, ettei tule esittämään uusia veronkorotusavauksia tällä vaalikaudella.

– Jos hallituksen finanssipoliittinen tavoite velkasuhteen kasvun pysäyttämisestä näyttää karkaavan, mikä on mahdollista, olen valmis tekemään tarvittavan lisäsopeutuksen puhtailla menoleikkauksilla valtion budjettitaloudesta. Valtion menot ovat liian suuret suhteessa kansantaloutemme tulonmuodostuskykyyn.

Hän väläytti myös puuttumista lapsilisiin.

– Olisiko esimerkiksi hyvä painottaa työn verotuksen lapsivähennystä rikkaiden ja varakkaiden ihmisten lapsilisien asemesta?

ORPO on pyytänyt eläkeyhtiö Varman toimitusjohtajan Risto Murron vetämään työryhmää, joka valmistelee kasvutoimia hallituksen puoliväliriihtä varten. Orpo kertoi asiasta toimittajille Kesärannassa, missä hän kommentoi myös Purran lausuntoa.

Työryhmä miettii, miten suomalaiset yritykset voisivat kasvaa ja investoida. Työryhmässä ovat mukana muiden muassa Orpon valtiosihteeri Risto Artjoki, kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori sekä työn ja talouden tutkimuslaitos Laboren johtaja Mika Maliranta.