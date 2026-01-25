Oliver Solberg mullisti kerralla rallin MM-sarjan nokkimisjärjestyksen: ”Silmälasejani en hukannut”

Ruotsin Oliver Solberg ajoi Monte Carlo -rallin voittoon selvällä 51,8 sekunnin erolla ennen Walesin Elfyn Evansia. Pertti Knuuttila

Kolmanneksi jäi Sébastien Ogier yli kaksi minuuttia Solbergille hitaampana. Solberg ajoi viittä MM-pistettä vaille täydestä 35 pisteen potista.

– Kyllä rallin pahimmat hetket olivat kaikilla erikoiskokeilla, summasi 25-vuotias Solberg voittonsa tiellä olleet vastoinkäymiset.

Solberg ajoi Monten nuorimmaksi voittajaksi. Maalissa irtosi kuitenkin herjan heitto selvästi helpottuneena.

– Silmälasejani en hukannut – vielä tämän rallin aikana, heitti Solberg turhat sähläämiset taakseen jättäneenä valmistautuessaan podiumille nousuun.

Toyotan varatiimipäällikkö Juha Kankkunen kiteytti Solbergin ajoa osuvasti.

– Kyllä Oliver varmaan sai etua torstaina ja perjantaina lähtöpaikkansa takia. Tie putsaantui, arvioi Kankkunen.

Järjestäjien painajainen ei toteutunut sunnuntaina – aurinko tuli esiin ja yli 1600 metrin Col du Turinin ylitys oli mahdollista.

Kuvaava oli, että aamun ensimmäiseen ajoon verrattuna iltapäivällä ek ja vuoren ylitys ajettiin yli kolme minuuttia nopeammin.

Huomiota herätti myös, että jäisenä ajetun ensimmäisen vedon nopein oli Ralli3 Ford Fiestalla Matteo Fontana ja toiseksi nopein Ralli2-luokassa ensiesiintymisen tehnyt Lancia Ypsilon Yohan Rosselin ajamana.

Yhteensä Fontana ajoi rallissa kaksi pohja-aikaa, joita selittää suurelta osin Ralli3-autoissa käytettävä kapeampi rengas, joka leikkaa paremmin loskaa.

SOLBERGISTA tuli ensimmäinen ruotsalaisvoittaja sitten vuoden 1971, jolloin voittoon ajoi sittemmin Mitsubishin tallipäällikkönä toiminut Owe Andersson.

Oliverin isä Petter Solberg, rallin maailmanmestari 2003 ei koskaan onnistunut omalla urallaan saavuttamaan himoittua ”Kukkulan”, Monte Carlo -vuoren kuninkuutta. Se jäi tekemättä myös Kalle Rovanperältä.

Solbergin taustajoukoissa ei jätetty mitään sattuman varaan. Osansa voiton taustalla tekivät etuautossa Monten 2011 voittaja Bryan Bouffier, 47 ja huippukartturi Dennis Giraudet. 70-vuotias Giraudet oli Juha Kankkusen kartturi, heidän voittaessaan Jyväskylän MM-rallin 1993. Sittemmin hänet nähtiin Didier Auriolin kartturina.

Kokemus osoitti voimansa, sillä Giraudet oli viimeksi kilpailijana Montessa 2019. Ranskalainen kaksikko oli olosuhteiden tuntemukseltaan täydellinen valinta nuoruuden rinnalle – kun niin monet räpelsivät talvi pääsi yllättämään.

– Iso merkitys täällä etuautomiehistöllä. Pitää tuntea kuljettaja ja nuotti, etenkin varoituksissa. Sen arviointi alamäkiosuuksissa vaatii kokemusta. Oliverilla oli täällä aivan huippumiehet siinä. Kuljettaja nimeää etuautoihin kuljettajaparin ja meillä Toyota hoitaa palkanmaksun, vahvisti Kankkunen.

Myrskyvaroituksen Solberg antoi jo heinäkuisessa Tarton MM-rallissa, täysin vastakkaisissa olosuhteissa. Moni piti sitä sattumavetona. Penkalla ei ruotsalaisnuorukaisen kykyihin uskottu. Taustalla piili syvä epäusko hänen otteisiinsa Hyundain Ralli1-auton ratissa.

Nyt selvästi seestynyt, rentoutunut ja miehistynyt Solberg laittoi kertaheitolla vaihdekepin nuppia myöten kilpailijoiden nieltäväksi.

Vaikka Solbergin sunnuntaihin mahtui vaakapyörähdys ja pakittelun myötä aikatappiota, ei hänen lähellensä, iskuetäisyydelle, päässyt kukaan neljän kilvanajopäivän aikana, toiselta erikoiskokeelta alkaen. Ek-kakkosella oli Elfyn Evans lähimmillään 25,5 sekunnin päässä.

KELIOLOSUHTEILTAAN raaka vuoden 2026 Monte osoitti kovuutensa ja korosti rallin kestävyysajon luonnetta: reitistä on selvittävä läpi aikataulussa, joskus nopeudenkin kustannuksella.

Tämä seikka oli unohtunut selvästi nuorilta kuljettajilta, paitsi ei Solbergilta.

M-Sportin Fordin irlantilaiset Joshua McErlean ja tulokaskuski Jon Armstrong eikä kolmannen auton Gregoire Munster nähneet Monacon maalia.

Armstrong säväytti rallin alkupuolella kyvyillään, joten häneltä on lupa odottaa tuloksia kauden edetessä. Niinpä tiimi jäi pisteittä merkkimestaruuspisteissä. Toyotan nappasi Montesta 24 pisteen kaulan ennen Hyundaita.

Lievestuorelaisen Printsportin kuljettajaksi kiinnitetty japanilainen Yuki Yamamoto keskeytti rallin kolmanneksi viimeisellä erikoiskokeella ulosajoon. Suuret saappaat perinyt Yamamoto ei päässyt vauhtiin, vaikka kertoi luottavaisesti Suomessa hankitusta lumi- ja jääajamisen kokemuksestaan.

RALLI2-LUOKAN Toyotaa ajattavan Printsportin tilastot ovat kovat. Kaksi perättäistä WRC2-mestaruutta 2025 Solbergin ja vuonna 2024 Sami Pajarin ajamina.

Printsportiin liittyi myös kauden vaihteessa omistusmuutos. Jari-Matti Latvala osti Eero Räikköseltä yhtiön osake-enemmistön. Vähemmistöosakkaiksi tulivat kaupassa Tom Fowler ja Yuichiro Haruna. Kaikki uudet omistajat työskentelevät myös Toyotan MM-rallitallin avaintehtävissä. Printsportin toimitusjohtajana jatkaa Räikkönen.

– Näin tuli tehtyä, kun tällainen mahdollisuus avautui. Ralli vie kaikki rahat, kommentoi Latvala, jolle ralli on myös tuonut pääosan omaisuudestaan.

– Hyvä huomioi. En ole sitä noin ajatellutkaan, kuittasi Latvala.

– Ei tässä ole ollut ajatuksena valmistautua ensi vuoden WRC27-auton tuloon ja sääntömuutoksiin, vaan pitää auki reitti nuorille nouseville kuljettajille meidän kauttamme rallin MM-sarjaan, vahvisti Latvala.

On tunnettu tosiasia, että Räikkösen luoma ralliyhtiö on erikoistunut etenkin alustan, iskunvaimentimien sekä jousituksen hienosäätöihin erilaisille alustoille sekä kuten tulokset osoittavat, erinomaiseen taitojen kartuttamiseen ja vastuunkantoon itsenäisesti

TOISIN KUIN Demokraatissa lauantaina 24.1.2026 kirjoitettiin, ei Toyotan tallipäällikkö Latvalan tieto Sami Pajarin jatkamisesta sunnuntaina pitänyt paikkansa. Koska Monacossa autoille ei ollut enää huoltoa, ei super-ralli sääntö ole voimassa, jos ei yöparkkiin selviydy omin voimin määräajassa.

Pajarin katkeraakin katkerampi kauden avaus päättyi siis tuplaulosajoihin.

– Lopulta kävi niin, etteivät korjaustoimet olleet mahdollisia tämän rallin aikatauluun ja paikkakunnan vaihdon vuoksi. Samin on nyt vain paras nollata tämä tulos ja lähteä puhtaalta pöydältä Ruotsiin, selvitti Latvala.

Rallin MM-sarjan toinen ralli ajetaan Umeåssa kahden ja puolen viikon päästä.