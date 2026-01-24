Tähtitulokas Oliver Solbergilla oli jo onnikin matkassa Montessa – ”Hullu päivä”

Kun rallin MM-sarjan avausosakilpailusta Monte-Carlo -rallista on vain jäljellä supersunnuntai ja sen 71,9 erikoiskoekilometriä, on rallin kärki pysynyt muuttumattomana torstaista alkaen. Pertti Knuuttila

Sitä voisi pitää tylsänä, mutta näin lumiset ja keliltään vaikeat Montet on nähty vain 2013 ja 2014. Tapahtumia rallista ei ole puuttunut.

Ruotsalainen Toyotan tulokaskuski Oliver Solberg on johtanut rallia yhtäjaksoisesti toiselta ek:lta lähtien.

Ensimmäisen ek:n jälkeen rallia johti Solbergin tallitoveri, viime kauden MM-kakkonen Walesin Elfyn Evans. Hallitsevan mestarin Sébastien Ogierin on ollut tyytyminen kolmanteen sijaan.

– En kyllä uskonut Oliverin pystyvän tällaiseen ajoon vielä täällä. Jos täällä näissä oloissa pystyy voiton ajamaan, on niitä mahdollista saada paljon helpommalla kauden muissa ralleissa.

– Elfyn on ajanut tavoilleen ominaisesti erittäin varmasti. Ogier aloitti hieman tahmeasti ja on parantanut ajoaan, ja hän jos kuka osaa kyttäämisen taidon. Kun vastustajille tulee yhtään vastoinkäymisiä, sieltä tapahtuu vastahyökkäys välittömästi, kertasi Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kärkikolmikkonsa otteita perjantain myöhäisillassa Gapin huoltoparkissa.

– Hullu päivä. Jotenkin pääsin sieltä pellolta pois, kiteytti Solberg käytyään tekemässä piruetin lumisella ranskalaispellolla.

– Onhan nämä kelit, joita ei ole ennen nähty. Kyllä tähän ajooni voi olla tyytyväinen. Ja kyllä Oliver on ajanut ihmeajon tässä todella vaikeassa kelissä, tunnusti Evans.

– Eihän siitä voi olla varma, että huomenna Col du Turinille edes päästään. On ollut kelejä, joissa auto on pyrkinyt ylös mutta silti valunut alaspäin, selvitti Ogier tilannetta huipulla.

– Olemme podiumilla, se on hyvä. Mutta eihän se sitä ole, mitä täältä odotimme, kuittasi Ogier tilanteen.

TOYOTAN tallipäällikkö Latvala oli tyytyväinen rallin kolmoisjohtoon.

– No, täytyy kyllä myöntää, että sydämentykytyksiä siinä tuli, kun näin Oliverin menevän pellolle. Kyllä siinä mieleen tuli, että miten pääse ylös ja pysyikö auto ehjänä, eli Latvala rallissa mukana.

Toyota-miehistöt panivat ennen parc fermeeseen (yöparkki) ajoa konepellin alle sadesuojat Monacon sataman kaatosateessa.

– Ne laitetaan varmuuden vuoksi suojaksi, ettei vesi valu moottorin päälle ja lähinnä suojaamaan sähköpuolta, ettei vesi pääse valumaan esimerkiksi puolan johtoihin, selvitti Latvala fiksua varautumista märkään yöhön.

On muistettava, että yöparkista, taivasalta on autojen käynnistyttävä omin avuin viimeiseen ajopäivään kello 07.42 alkaen Suomen aikaan. Vuonna 2000 Gapin yöparkkiin jäivät kaikki Peugeotit ja Richard Burnsin Subaru. Silloin syynä oli -12 celsiusasteessa yöllä käväissyt pakkanen.