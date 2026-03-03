Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

3.3.2026 14:11 ・ Päivitetty: 3.3.2026 14:11

Oppositio syytti hallitusta ilmastotavoitteiden hylkäämisestä – ”Lakia ei ole tarkoituskaan noudattaa”

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) lähetekeskustelussa keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta eduskunnassa tiistaina 3. maaliskuuta.

SDP:n Pinja Perholehdon mukaan Petteri Orpon (kok.) hallitus on luopunut Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitteesta.

Demokraatti

Demokraatti

– Toimet ovat riittämättömiä, eikä niihin ole poliittista tahtoakaan. Hallitus on päätöksillään jopa lisännyt päästöjä esimerkiksi heikentämällä jakeluvelvoitetta ja viemällä ilmastotoimilta rahoituksen, Perholehto kommentoi valtioneuvoston ilmastosuunnitelmia koskevien selontekojen lähetekeskustelussa eduskunnassa.

Hallituksen pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa skenaariot koskevat seuraavien 30 vuoden taakanjako-, päästökauppa- ja maankäyttösektorin kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien kehitystä.

Keskipitkän aikavälin suunnitelma taas koskee vain taakanjakosektoria. Sektoriin kuuluvat muun muassa liikenteen, maatalouden, rakennusten erillislämmityksen ja jätehuollon päästöt. Suunnitelman toimilla on hallituksen mukaan tarkoitus saavuttaa EU:ssa vuosille 2021-2030 asetetut päästövähennystavoitteet.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) luonnehti lähetekeskustelussa neljää eri skenaariota ”pikemmin äärimmäisiksi vaihtoehdoiksi, joiden toteutuminen on epätodennäköistä, mutta jotka olisivat mahdollisia”.

Tere Sammallahti jatkoi kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa riippumattomien tahojen tieteelliset laskelmat eli Luonnonvarakeskuksen (Luke) tulokset kyseenalaistavaa linjaa:

– Laskelmissa, joissa Suomen alati kasvavat metsät ovat päästölähde eivätkä hiilinielu, täytyy olla jotain vikaa.

Lisää aiheesta

Ympäristöjärjestöt tekivät hallituksen pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta oikeusjutun
Eduskunnassa kiihkoiltiin turpeesta ja hiilinieluista – ”Suomi on hiilineutraali, on ihan oikeasti”

Tällaista on aiemmin totuttu Suomessa kuulemaan lähinnä perussuomalaisilta, ja laajemmin koko ilmastomuutoksen kiistäviltä tahoilta. Asiaan kiinnittivät huomiota vastauspuheenvuoroissaan parikin edustajaa, kuten Veronika Honkasalo (vas.)

TIETEEN perusluonteeseen kuuluu, että se korjaa itse itseään ja tuloksiaan. Keskustan ryhmäpuheessa Vesa Kallio kommentoi, ettei eduskuntatyötä edesauta asiantuntijoiden erimielisyys ilmastonmuutokseen vaikuttavista keinoista.

– Kun toinen asiantuntija esimerkiksi sanoo, että tuhansien hehtaareiden luonnonsuojelualue lisää merkittävästi metsien hiilinieluja ja toinen sanoo, että tuhansien hehtaareiden hakkaaminen ei vaikuta metsien nieluihin juuri lainkaan, joudumme kohtuuttomaan tilanteeseen päättäjinä.

– Tässä tappelussa häviävät kaikki: ilmasto, yritykset, työllisyys, huoltovarmuus, kansantalous, kansalaiset ja varsinkin tulevat sukupolvet.

Kallio myös kyseenalaisti hallituksen rehellisyyttä kommentoimalla, että muuhun tulokseen on vaikea tulla, kun päähallituspuolueista toinen on edes jotenkin sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan, mutta toinen ei.

Myös Pinja Perholehdon mukaan ideologiset valinnat olisi voitava erottaa entistä selkeämmin tietopohjaisesta virkamiesvalmistelusta.

VASEMMISTOLIITON Mai Kivelän mukaan Orpon hallitus sysää myös ilmastotavoitteissa seuraaville hallituksille lähes mahdottoman urakan.

Vihreiden Jenni Pitko kommentoi hallituksen tietoisesti päättäneen, ettei ilmastolakia aiota noudattaa, velvoitteista ei piitata eikä hiilineutraaliustavoitteeseen enää pyritä.

– Kaikki skenaariotkin perustuvat jo lähtökohtaisesti siihen, että ilmastolakia rikotaan, Kivelä kommentoi puolueensa ryhmäpuheenvuorossa.

Kokoomuksen Pauli Aalto-Setälä korosti, että ilmastomuutos ei ole mielipidekysymys eikä muutu sellaiseksi sillä, että eri mittauksilla saadaan erilaisia ja myös muuttuvia tuloksia.

– On kuitenkin harhaanjohtavaa väittää, että mitään ei olisi tehty tai hallitus olisi luovuttanut hiilineutraaliustavoitteen suhteen. Aikaakin on vielä kymmenen vuotta, hän sanoi salissa.

Hallituksen pitkän aikavälin suunnitelmasta valittivat viime kuussa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace Suomi vedoten siihen, että suunnitelma rikkoo ilmastolakia.

Myös Valtion tarkastusviraston (VTV) arvion mukaan vuoden 2035 hiilineutraaliustavoite jää hallituksen suunnitelmilla saavuttamatta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Kotimaa

18.2.2026 09:00

Ympäristöjärjestöt tekivät hallituksen pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta oikeusjutun

Politiikka

17.2.2026 14:29

Eduskunnassa kiihkoiltiin turpeesta ja hiilinieluista – ”Suomi on hiilineutraali, on ihan oikeasti”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Iisakki Kiemunki

Kolumnit
2.3.2026
Pääministerin paha dissonanssi – hyvinvointiyhteiskunta saa nyt kokoomuksen vasarasta
Lue lisää

Annikki Alku

Teatteri ja Tanssi
3.3.2026
Arvio: Tero Saarinen Companyn Study for Life on esityskokemus, jollainen tulee harvoin vastaan
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
2.3.2026
Arvio: Kuka hyötyy, kun vanhat talot saavat purkutuomion? Uutuuskirja puolustaa parjattuja kouluja ja lähiörakennuksia
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU