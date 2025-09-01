Budjettiriihen ensimmäisessä mediatilaisuudessa maanantaina ei vastoin ennakkotietoja näkynyt valtiovarainministeri Riikkaa Purraa (ps.) eikä muita puheenjohtajia, ja päähuomion vei hallituskumppanien kielenkäytön pohdinta. Susanna Luikku Demokraatti

Paikalla Smolnassa oli vain pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja keskustelussa perussuomalaisten ulostulot, etenkin varapuheenjohtaja Teemu Keskisarjan taannoinen esiintyminen A-studiossa. Keskisarja muun muassa nimitti tuolloin maahanmuuttajia ”heikommaksi ainekseksi”. Myös kansanedustaja Mauri Peltokangas (ps.) kutsui X-viestissään maahanmuuttajia ”rupusakiksi”.

Peltokangas on sittemmin pyytänyt kommenttiaan anteeksi, mutta Keskisarja aikoo sen sijaan jatkaa samaa rataa. Myös puheenjohtaja Purra on ilmoittanut julkissti hyväksyvänsä Keskisarjan puheet.

Orpo vakuuttikin, että näistä keskustellaan maanantain aikana heti riihen alkajaisiksi.

ORPON mukaan keskustelu koskee ensisijaisesti kielenkäyttöä. Hänen mukaansa ihmisten määrittely taustan perusteella on epäinhimillistä ja luvassa on keskustelua ”periaatteisiin sitoutumisesta, jotta saadaan luottamus”.

– Joudumme aloittamaan budjettiriihen sillä, miten hallituspuolueissa on sopivaa puhua toisista ihmisistä. Tulin siksi tänne yksin, että ensin käydään tämä keskustelu ja muut julkitulot tehdään sen jälkeen, Orpo sanoi medialle.

Käytännössä tämä tarkoittaa lisäleikkauksia, joihin on esimerkiksi jo valmiiksi raskaasti karsitun sosiaaliturvan osalta pyydetty ehdotuksia Kelan pääjohtajalta, kokoomustaustaiselta Lasse Lehtoselta.

Petteri Orpon mukaan budjettiriihen linjausten tarkoituksena on vahvistaa kasvua ja kotitalouksien ostovoimaa sekä luoda työpaikkoja.

Tähän asti kehitys on Orpon hallituksen aikana toiminut juuri päinvastaiseen suuntaan.