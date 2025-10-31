Palkittu politiikan aikakauslehti.
31.10.2025 18:52 ・ Päivitetty: 31.10.2025 18:52

Orpo kehuu tunnin junaa – Ovaska moittii riskinottoa

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Salon aseman aluetta kesällä 2025.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) uskoo perjantaina Turku-Helsinki -ratahankkeen ensimmäisestä vaiheesta syntyneen neuvotteluratkaisun merkitsevän, että koko Länsirata toteutuu.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

–   Kyllä tämä päätös tarkoittaa sitä, että koko Länsirata tulee toteutumaan eli kyllä tämä on tässä, Orpo sanoo Turun Sanomille.

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi perjantaina saaneensa ratahankkeesta neuvotteluratkaisun radanvarren kuntien kanssa. Kuntapäättäjät hyväksyvät tai hylkäävät sopimusesityksen marras-joulukuun aikana.

Orpo arvioi, että radan rakentaminen on rakennusalalle piristysruiske, joka saa liikkeelle merkittäviä investointeja asunto- ja liikerakentamiseen. Hän ei hyväksy kritiikkiä, että kyseessä olisi pääministerin kotikaupunkia Turkua hyödyttävä siltarumpuhanke. Hallitusohjelmassa on haettu koko maan tasapainoa, hän vakuuttaa.

Pääministerin mukaan länsiyhteydet ovat nykymaailmassa erittäin tärkeitä huoltovarmuuden ja turvallisuuden kannalta.

-  Nyt kun itäraja on kiinni, länsiyhteydet korostuvat entisestään.

Orpo on Turun kaupunginvaltuuston jäsen, mutta aikoo jäävätä itsensä kun asia on valtuuston käsittelyssä, kuten on tehnyt tähänkin asti.

VARSINAIS-SUOMEN kokoomuskansanedustajat ovat kiitelleet ratkaisua yhteen ääneen.

Saara-Sofia Sirén, Pauli Aalto-Setälä, Ville Valkonen ja Milla Lahdenperä kehuvat Länsirataa ”koko Suomen kilpailukykyä ja talouskasvua vahvistavana investointina”.

– Länsirata yhdistää ihmiset, alueet ja elinkeinoelämän. Kyse ei ole ainoastaan raideyhteydestä kahden kaupungin välillä, vaan kasvun kanava koko Länsi-Suomelle, edustajat sanovat yhteistiedotteessaan.

TÄYSIN PÄINVASTAISTA mieltä on eduskunnan liikenne- ja viestistävaliokunnan puheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska.

Hänen mukaansa 1,32 miljardin euron hanke on ristiriidassa hallituksen omien säästötavoitteiden kanssa, ja investoinneissa otetaan kannattavuus- ja kustannuslaskelmien epävarmuuden takia valtava riski. Valtio voi joutua rahoittamaan hanketta vielä enemmän kuin nyt tiedetään.

– On vastuutonta lähteä edistämään hanketta, josta valtio toteaa suoraan, ettei kustannusnousun riskejä voida poissulkea ja arviot sisältävät olennaisia epävarmuustekijöitä, Ovaska moittii tiedotteessa.

Kansanedustaja paheksuu erityisesti sitä, että muiden liikenneväylien peruskunnossapidostakin joudutaan leikkaamaan säästöjen takia, samalla kun hallitus avaa rahahanat pääministerin kotikonnuille vievälle rataosuudelle.

