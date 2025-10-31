Länsirata nytkähti eteenpäin: valtio ja kunnat rakennussopimukseen

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo päässeensä Länsirata-osakkaiden kanssa sopimukseen Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden ensimmäisestä vaiheesta. Demokraatti Demokraatti

Ratayhtiön osakaskunnat Turku, Espoo, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi vievät nyt sopimuksen omiin kunnallisiin päätöksentekoelimiinsä marras-joulukuun aikana.

Jos ne ja valtio hyväksyvät ehdot, rakentaminen pääsee vuoden 2027 lopulla alkamaan Espoon ja Lohjan välillä sekä Salo-Hajalan ja Nunna-Kupittaan osuuksilla.

Ministeriön mukaan sopimusehdotuksen sisältö julkistetaan ensi viikon lopulla, kun ensimmäiset kaupunginhallitukset ottavat sen käsittelyynsä.

Kunnat sanovat itse tiedotteessaan olevansa tyytyväisiä parin vuoden neuvottelu-urakan lopputulokseen.

”TUNNIN JUNANA” tunnetun hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan nousevan 1,32 miljardiin euroon, mutta mikään ei takaa sitä pätevätkö laskelmat seuraavina vuosina.

Liikenne- ja viestintäministeriökin varoittaa tiedotteessaan, ettei kustannusarvion pitävyyttä voi taata.

Valtion suora rahoitusosuus hankkeesta on 400 miljoonaa euroa, ja kunnat antavat samansuuruisen rahoituksen. Lisäksi valtio takaa yli puolen miljardin verran lainoitusta ratayhtiölle.

Valtio on lisäksi luvannut kattaa 67 prosenttia mahdollisista kustannusnousuista. Ministeriö lupaa, ettei valtion tukiosuus missään oloissa ylitä 920:ä miljoonaa euroa – plus siihen mahdollisesti tulevia vieraan pääoman rahoituskustannuksia.