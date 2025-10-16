Orpo pitää Valtosen toimintaa perusteltuna – Georgian ex-presidentti kritisoi toiminnasta rapsahtaneita sakkoja

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mielestä on perusteltua, että ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) osallistui Georgiassa opposition tilaisuuteen. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtonen vieraili Georgiassa Etyjin puheenjohtajan ominaisuudessa.

- Etyjin toiminnan periaatteisiin kuuluu myöskin kansalaisyhteiskunnan tukeminen ja tapaaminen, eli tämä on täysin perusteltua, Orpo sanoi torstaina.

Valtonen julkaisi tiistaina viestipalvelu X:ssä itsestään kuvatun videon lähellä opposition rauhanomaista mielenosoitusta Georgian pääkaupungissa Tbilisissä. Videolla hän kertoi tukevansa mielenosoittajien oikeuksia demokratiaan, sananvapauteen ja perusihmisoikeuksiin.

Ylen mukaan Georgia on määrännyt Valtoselle 1 500 euron sakon osallistumisesta opposition mielenosoitukseen. Ylen lähteenä on Georgian yleisradio.

- Nämä sakot kertovat meille ehkä siitä, miten tässä maassa suhtaudutaan kansalaisyhteiskuntaan, Orpo sanoi torstaina.

Georgian valtapuoluetta Georgialaista unelmaa pidetään venäläismielisenä. Lisää aiheesta Valtonen Georgian pääministerille: Tervetuloa Suomeen tapaamaan vapaata lehdistöä ja seuraamaan mielenosoituksia

GEORGIAN pääministerin Irakli Kobakhidzen kerrottiin keskiviikkona peruneen tapaamisensa Georgiassa Etyjin puheenjohtajan ominaisuudessa vierailleen Valtosen kanssa.

Torstaina julkaisemassaan X-viestissä Valtonen kirjoittaa, että pahoittelee tapaamisen peruuntumista pääministerin kanssa Valtosen omista aikataulukiireistä johtuen. Viestissä Valtonen ottaa voimakkaasti kantaa georgialaisten sananvapauden puolesta.

Orpolta kysyttiin torstaina eduskunnassa, kuka oikein perui Valtosen ja Kobakhidzen tapaamisen.

- Kyllä minä luotan ulkoministeri Valtoseen täysin. Jos hän toteaa, että hän perui sen, niin minusta se on silloin niin.

GEORGIAN entinen presidentti Salome Zurabishvili arvostelee viestipalvelu X:ssä Valtoselle määrättyjä sakkoja. Ylen mukaan Valtoselle oli määrätty 1 500 euron sakko osallistumisesta Georgian opposition mielenosoitukseen.

Länsimielisen ex-presidentin mukaan Valtoselle määrätyt sakot ovat merkki Georgiasta, joka ei välitä demokratiasta ja hylkää eurooppalaiset arvot.

Georgialaismedian hallituslähteiden mielestä Valtonen oli osallistunut laittomaan mielenosoitukseen. Georgian valtapuoluetta Georgialaista unelmaa pidetään venäläismielisenä.

Kaisu Suopanki, Emmi Tilvis / STT

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 16.14.