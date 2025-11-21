Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

21.11.2025 14:13 ・ Päivitetty: 21.11.2025 14:13

Orpo: Ukrainan rauhansuunnitelma on hyökkääjän kynästä ja välillinen uhka myös Suomelle

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Pääministeri Orpo kertasi Suomen kannan, jonka mukaan mitään kestävää rauhaa ei voida sopia ilman, että Ukraina sen hyväksyy.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Ukrainan-rauhansuunnitelman luonnos näyttää olevan kirjoitettu paljolti hyökkääjäosapuolen, eli Venäjän, näkökulmasta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Se näyttää, se luonnos, olevan enemmänkin hyökkääjän kynästä, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa perjantaina.

Orpo korosti, että luonnosta rauhansuunnitelmaksi ei ole saatu mitään virallista reittiä, vaan kyse on mediatiedoista. Jotkut mediat ovat julkaisseet Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon 28-kohtaisen suunnitelman, jossa Ukrainalta vaaditaan merkittäviä myönnytyksiä.

Orpo suhtautuu luonnokseen varauksellisesti, koska ukrainalaiset ja eurooppalaiset eivät ole olleet siinä mukana, vaikka syytä olisi.

-  Mitään kestävää rauhaa ei voida sopia ilman, että Ukraina sen hyväksyy, ja tämä on meidän ensimmäinen lähtökohtamme.

Orpo sanoi, että kun neuvotellaan Ukrainan rauhasta, kyse on erittäin kriittisistä kysymyksistä niin Ukrainan kuin Euroopan ja myös Suomen turvallisuuden ja tulevaisuuden näkökulmasta.

-  Siksi me teemme hallituksena ja valtiojohtona nyt täysillä töitä tämän tilanteen keskellä.

Lisää aiheesta

Tutkija: Nykyinen rauhansuunnitelma on voitto Venäjälle ja vaaraksi Ukrainalle – ”Euroopan olisi syytä tarjota vaihtoehtoja”
EU pimennossa Ukraina-neuvotteluissa – Kallas: ”Tässä sodassa on vain yksi hyökkääjä ja yksi uhri”

Orpo kertoo olleensa perjantaina aamulla pariin otteeseen yhteydessä EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyeniin ja viestittäneensä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costalle.

PRESIDENTTI Alexander Stubb kommentoi rauhansuunnitelman luonnosta perjantaina X:ssä.

-  Arvioimme tilannetta parhaillaan yhdessä liittolaisten ja Ukrainan kanssa, Stubb sanoi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi torstaina olevansa jatkuvassa yhteydessä muihin maailman johtajiin. Hän mainitsi tervehdyksessään erikseen nimeltä Stubbin, jonka kanssa hän kertoi keskustelleensa torstaina.

Zelenskyin mukaan kaksikko koordinoi pyrkimyksiään, mutta ei avannut keskustelun sisältöä tämän tarkemmin.

Presidentti Stubb kertoi keskustelleensa tilanteesta pääministeri Orpon ja ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) kanssa. Hän sanoi aikovansa käydä keskustelun myös hallituksen kanssa.

Orpo vahvisti asian omassa julkaisussaan.

-  Hallituksen keskeiset ministerit saivat katsauksen julkisuuteen tulleesta Ukrainaa koskevasta rauhansuunnitelmaluonnoksesta, pääministeri sanoi X:ssä.

Orpo sanoi perjantaina eduskunnassa, että Stubb on parhaillaan G20-kokouksessa.

-  Hän on kaiken keskustelun äärellä ja mukana niissä, Orpo sanoi.

Teksti: STT/Sanna Raita-aho

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Ulkomaat

21.11.2025 11:28

Tutkija: Nykyinen rauhansuunnitelma on voitto Venäjälle ja vaaraksi Ukrainalle – ”Euroopan olisi syytä tarjota vaihtoehtoja”

Ulkomaat

21.11.2025 11:04

EU pimennossa Ukraina-neuvotteluissa – Kallas: ”Tässä sodassa on vain yksi hyökkääjä ja yksi uhri”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
21.11.2025
”Voimme kaikki katsoa peiliin” – työperäinen hyväksikäyttö puhutti SAK:n edustajistossa
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
20.11.2025
Arvio: Uutuuskirja haastaa käsityksen, jonka mukaan suomalaiset ajoivat saksalaiset pois maasta sotilasvoimalla
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
19.11.2025
Arvio: Nunnia vai konnia? Menestysromaaniin pohjautuva elokuva on pysäyttävä kokemus
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU