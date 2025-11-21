Orpo: Ukrainan rauhansuunnitelma on hyökkääjän kynästä ja välillinen uhka myös Suomelle

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Ukrainan-rauhansuunnitelman luonnos näyttää olevan kirjoitettu paljolti hyökkääjäosapuolen, eli Venäjän, näkökulmasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Se näyttää, se luonnos, olevan enemmänkin hyökkääjän kynästä, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa perjantaina.

Orpo korosti, että luonnosta rauhansuunnitelmaksi ei ole saatu mitään virallista reittiä, vaan kyse on mediatiedoista. Jotkut mediat ovat julkaisseet Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon 28-kohtaisen suunnitelman, jossa Ukrainalta vaaditaan merkittäviä myönnytyksiä.

Orpo suhtautuu luonnokseen varauksellisesti, koska ukrainalaiset ja eurooppalaiset eivät ole olleet siinä mukana, vaikka syytä olisi.

- Mitään kestävää rauhaa ei voida sopia ilman, että Ukraina sen hyväksyy, ja tämä on meidän ensimmäinen lähtökohtamme.

Orpo sanoi, että kun neuvotellaan Ukrainan rauhasta, kyse on erittäin kriittisistä kysymyksistä niin Ukrainan kuin Euroopan ja myös Suomen turvallisuuden ja tulevaisuuden näkökulmasta.

Orpo kertoo olleensa perjantaina aamulla pariin otteeseen yhteydessä EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyeniin ja viestittäneensä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costalle.

PRESIDENTTI Alexander Stubb kommentoi rauhansuunnitelman luonnosta perjantaina X:ssä.

- Arvioimme tilannetta parhaillaan yhdessä liittolaisten ja Ukrainan kanssa, Stubb sanoi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi torstaina olevansa jatkuvassa yhteydessä muihin maailman johtajiin. Hän mainitsi tervehdyksessään erikseen nimeltä Stubbin, jonka kanssa hän kertoi keskustelleensa torstaina.

Zelenskyin mukaan kaksikko koordinoi pyrkimyksiään, mutta ei avannut keskustelun sisältöä tämän tarkemmin.

Presidentti Stubb kertoi keskustelleensa tilanteesta pääministeri Orpon ja ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) kanssa. Hän sanoi aikovansa käydä keskustelun myös hallituksen kanssa.

Orpo vahvisti asian omassa julkaisussaan.

- Hallituksen keskeiset ministerit saivat katsauksen julkisuuteen tulleesta Ukrainaa koskevasta rauhansuunnitelmaluonnoksesta, pääministeri sanoi X:ssä.

Orpo sanoi perjantaina eduskunnassa, että Stubb on parhaillaan G20-kokouksessa.

- Hän on kaiken keskustelun äärellä ja mukana niissä, Orpo sanoi.

Teksti: STT/Sanna Raita-aho