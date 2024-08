Soppa valtioneuvoston rasismin vastaisen kampanjan ympärillä sakenee – Demokraatti selvitti hallituspuolueiden puolueorganisaatioiden kannat

Epäselvyydet valtioneuvoston rasisminvastaisen kampanjan ympärillä jatkuvat. Hallituspuolueilla näyttää tällä hetkellä olevan ainakin kahta eri linjaa siinä, miten puolueet puolueorganisaatioina osallistuvat hallituksen kampanjaan. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) avasi Me puhumme teoin -kampanjan tiistaina Helsingissä. Pian avauksen jälkeen perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) ilmoitti, että perussuomalaiset tuskin puolueena osallistuu kampanjaan.

Tänään X:ssä Purra toteaa, että perussuomalaiset on sitoutunut viime vuonna hyväksyttyyn rasismin vastaiseen tiedonantoon, jonka pohjalta hyväksyttiin toimenpideohjelma ja eilen käynnistetty kampanja.

– Neljä hallituspuoluetta on ollut ohjelmaa kokoamassa. Olemme siis mukana aivan kuten 3 muutakin hallituspuoluetta. Kyse oli siitä, tekeekö puolue r.p. puoluehallituksessa vielä erikseen päätöksen kampanjaan sitoutumisesta. Tuskin tekee, Purra kirjoittaa.

Toisin sanoen perussuomalaiset on yhdessä muiden hallituspuolueiden kanssa hyväksynyt kampanjan käynnistämisen mutta ei ole puolueena lähdössä siihen mukaan. Kampanja haastaa esittelynsä mukaan “kaikki yhteisöt, yritykset, järjestöt ja organisaatiot mukaan rakentamaan yhdenvertaista, rasismista vapaata Suomea konkreettisin teoin”.

Purra moittii myös mediaa asian uutisoinnista.

– Osalla mediaa on kova halu olla politiikan itsenäinen osapuoli ja keksiä asianlaidat mieleisellään tavalla, hän kirjoittaa.

Purra ei täsmennä mihin juttuihin tai medioihin hän viittaa.

TILANNETTA tuskin selkeyttää se, että eilen perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi Demokraatille seuraavasti:

– Tiedonantohan on käsitelty eduskunnassa jo vuosi sitten ja sen on myöskin meidän eduskuntaryhmämme hyväksynyt. Se, jos sen tiedonannon seurauksena poikii jotain kampanjoita ja muita vastaavia, ne ovat sitten eri asia. Näihin lähtevät mukaan ne tahot, jotka katsovat tarpeelliseksi lähteä, Mäkelä totesi.

– Eduskuntaryhmällä ei ole tarvetta ainakaan uusiin toimenpiteisiin sen tiedonannon hyväksymisen jälkeen, Mäkelä lausui myös.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmässä ei ole käyty keskustelua kampanjaan lähtemisestä eikä hän siis näe sellaiselle tarvettakaan.

Mäkelän henkilökohtainen kanta on, että myöskään puolueella ei ole tarvetta kampanjaan lähteä.

Hallituksen rasisminvastaiseen toimintaan liittyy niin eduskunnalle annettu yhdenvertaisuustiedonanto, toimenpideohjelma kuin rasismin vastainen kampanjakin.

Keskustelua vaikeuttaa se, että osa hallituspuolueista katsoo olevansa mukana hallituspuolueena kampanjassa, kun taas osa on myös muutoin puolueorganisaationa mukana. On epäselvää miten “mukanaolo hallituspuolueena” liittyisi kampanjan edellyttämiin käytännön toimiin rasismin kitkemiseksi vaikkapa omassa puolueyhteisössä. On myös selvää, että erilaiset käytännöt herättävät kysymyksiä hallituksen eri puolueiden sitoutumisen tasosta kampanjaan.

Demokraatti selvitti myös muiden hallituspuolueiden kuin perussuomalaisten kannat siihen, miten puolueet ovat kampanjassa mukana.

PÄÄHALLITUSPUOLUE kokoomuksen linja poikkeaa perussuomalaisista. Demokraatin tekstiviestillä tavoittama vt. puoluesihteeri Timo Elo sanoo kokoomuksen osallistuvan kampanjaan puolueena.

– Työ yhdenvertaisuuden toteutumiseksi ja rasismin vastainen työ on puolueessa jatkuvaa. Kampanjan myötä valmistelemme rauhassa oman sitoumuksemme toimenpiteistä ja keinoista, joilla voimme edistää yhdenvertaisuutta ja vaikuttaa syrjinnän ja rasismin vähentämiseksi, Elo sanoo.

Elon mukaan kampanja on ollut esillä kokoomuksen puoluehallituksessa.

– Erillistä päätöstä osallistumisesta ei tehty, koska mukanaolomme on itsestään selvää, hän sanoo.

RKP:N puoluesihteeri Fredrik Guseff kertoo, että heillä on puoluehallituksen kokous huomenna ja siellä käsillään rasisminvastaiseen kampanjaan osallistumista.

– Lähtökohtaisesti tulemme olemaan kampanjassa mukana.

Tarkoittaako se sitä, että teet itse puoluehallituksen kokoukseen, että puolue on puolueena kampanjassa mukana?

– Kyllä ja tästä ollaan puhuttu puheenjohtajan (Anders Adlercreutz) kanssa myöskin. Kyllä näin tulemme olemaan mukana.

Mikä on käsityksesi, oliko puolueiden määrä olla tässä mukana puolueena?

– En ole ollut mukana tässä valmistelussa, mutta tässähän ymmärtääkseni tarkoitus on ollut, että on avoinna kaikille organisaatioille, yrityksille ja muille toimijoille, jotka haluavat olla mukana tässä antirasistisessa työssä. Siinä meillä ei ole tietysti mitään ongelmaa olla mukana. Onhan se tärkeätä, että yhteiskunnan kaikilta sektoreilta ollaan mukana, mutta en ole kuullut, että tästä olisi ollut mitenkään puhetta ennen, että erityisesti puolueet olisivat olleet mukana. Emme ole olleet mukana sellaisessa keskustelussa kylläkään.

Guseffin käyttämää sanaa antirasismi ei kuitenkaan edes mainita kampanjassa. Sana antirasismi oli näkyvästi esillä Sanna Marinin (sd.) hallituskaudella käynnistetyssä rasismin vastaisessa toimenpideohjelmassa.

Vaikka hallituksen viestintä kampanjaan osallistumisesta on aiheuttanut hämminkiä, Guseff ei näe, että olisi mitään syytä kriisiin.

– Miten hallituspuolueet keskustelevat julkisuudessa on tietysti hallituksen sisäinen keskustelu.

Sisäistä keskustelua väläytti eilen RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.

KRISTILLISDEMOKRAATTIEN puoluesihteeri Mikko Rekimies toteaa, että hänen käsittääkseen puolueelle puolueena ei ole tullut missään kohtaa pyyntöä, että lähdettäisiin rasisminvastaiseen kampanjaan mukaan.

– Tämä on siis hallituksen esitys ja sitä kautta tietysti hallituspuolueet ovat sitoutuneet mutta ei me missään puolue-elimissä käsitellä, koska ei ilmeisesti ole tulossakaan pyyntöä puolueelle, että oletteko mukana. Tällöin ei ole esitystä, johon meillä esimerkiksi puoluehallitus tai muu kokoontuisi erikseen päättämään asiasta. Mutta hallituspuolueena tietysti olemme sitoutuneet hallituksen esitykseen.

Mihin hallituksen esitykseen?

– Hallituksen kampanjaan siis.

Rekimies muistuttaa myös, että kristillisdemokraatit ovat olleet puolueena mukana eurooppalaisten puolueiden rasisminvastaisessa julistuksessa. KD:llä on ollut myös vaade vaaleissa sen listalla ehdokkaina oleville sitoutua julistukseen.

Hallituksen toimenpideohjelmaa rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä luotsaa hankkeelle asetettu poliittinen ohjausryhmä, johon kuuluvat valtiosihteerit.

Mikko Rekimies olettaa, että koska erillistä pyyntöä ei ole tullut osallistua kampanjaan, sitä ei ole myöskään ohjausryhmässä päätetty puolueille erikseen lähettää eikä se ole ollut tarkoituskaan.

Te ette itse aloitteellisesti sitten puolueena lähde tähän (kampanjaan) mukaan?

– Ainakin tässä vaiheessa katsotaan niin, että koska se on hallituksen yhteinen hanke ja olemme yksi neljästä hallituspuolueesta, niin toki sitä kautta olemme siinä mukana ihan kuin muutenkin hallituksen kampanjoissa, Rekimies sanoo.

Hän myös painottaa, että KD on ollut hallituspuolueena valmistelemassa kampanjaa.

Rekimies toteaa myös, että jos valtioneuvoston kansliasta tulisi erillinen pyyntö puolueelle lähteä kampanjaan mukaan, sitten tulisi eteen kysymys asian käsittelemisestä jossakin puolue-elimessä.

– Toki voisin ihan omana mielipiteenä sanoa, jos tämmöinen menisi johonkin puolue-elimen käsittelyyn, on varmasti aika selvä jo siitä syystä että olemme olleet valmistelemassa tätä ja jo vuosia tehneet rasisminvastaista työtä, että pystyisi aika helposti ennakoimaan, että puolueen kanta lähteä mukaan olisi myönteinen, Rekimies arvioi.

Kampanjan asiantuntijaryhmään kuulunut THL:n projektipäällikkö Mona Eid kertoi Demokraatille, että puolueiden mukaan lähteminen oli esillä ryhmän sisäisessä keskustelussa. Esimerkiksi kampanjan esittelyvideolla puolueita ei kuitenkaan mainita.

– Siellä tuli vahvasti esiin se, että poliittisten puolueiden ja poliittisten päättäjien pitäisi sitoutua tähän. Sitä olisi voinut tietenkin tuoda tuossa vahvemmin esiin, Eid sanoo.

KAMPANJAN ohjausryhmään kuuluva valtiovarainministeri Riikka Purran valtiosihteeri Riikka Slunga-Poutsalon mukaan puolueiden ei ole missään vaiheessa ollut tarkoitus osallistua kampanjaan.

– Ei ollut mitään puhetta, koska tämä meni aika pitkälle viime syksyn tiedonannon kohdan kolme mukaan. Pointtina oli se, että haluttiin aktivoida työmarkkinajärjestöjä, työnantajia ja kaikkia näitä mukaan kokonaisuuteen, että tämä ei ole pelkästään valtioneuvoston kanslian keissi. Puolueista ei puhuttu sanaakaan koko kauden aikana. Ajatus oli toisaalla.

Mistä puolueet ovat saaneet päähänsä, että he voisivat kampanjaan osallistua?

– En tiedä. Tätä tässä on vähän ihmetelty silmät suurina, että nyt tässä kilvan osallistutaan tai ei osallistuta tai jotakin muuta. Tämä ei tavallaan kuulu puolueille. Sellaisella tulokulmalla sitä on tässä tehty.

Te ette ole kuitenkaan eksplisiittisesti sanoneet, että tämä ei kuulu puolueille?

– Se ei ole tullut mieleenkään, että pitäisi erikseen lähteä sanomaan, että puolueiden kannattaisi tehdä oma sitoumus.

Slunga-Poutsalo muistuttaa, ettei Me puhumme teoin -kampanja ole ainoa käytännön keinoja sisältävä osa hallituspuolueiden tekemässä sitoumuksessa. Luvassa on myös toimenpideohjelma.

– Ohjelman valmistelu on isompi juttu. Kampanja oli vain osa viime syksyn listaa, joka tehtiin valtioneuvoston kanslia -vetoisesti. Ohjausryhmä on ottanut sen lähinnä tiedoksi ja katsonut, että se menee oikeaan suuntaan eikä se lietsoisi vääriä luuloja. Näköjään siinä ehkä vähän epäonnistuttiin, koska tästä on nyt tullut tällainen hässäkän tynkä, joka ei ollut tarkoitus.

Toimenpideohjelma oli kesän aikana lausuntokierroksella ja siihen on Slunga-Poutsalon mukaan tehty muutoksia.

– Nyt se alkaisi olla siinä mielessä valmis, että se olisi menossa valtioneuvoston istuntoon.

Ja siinä on konkretiaa?

– Sekään ei ole mitään uutta. Se pistää toimeksi niitä tiedonannon pykäliä. Kun tiedonannossa todetaan, että kokeillaan anonyymiä rekrytointia valtionhallinnon puolella, niin toimenpideohjelmassa on kerrottu miten se lähtee liikkeelle ja kenenkä ministerin vastuulla se on.

Demokraatti ei tänään tavoittanut kommenttia varten muita ohjausryhmän jäseniä Risto Artjokea, Mikaela Nylanderia ja Päivi Nergiä.

