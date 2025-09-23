Pääministeri Orpo: Täytyy olla lupa uskoa ja toivoa – Syytti SDP:tä ”sumutuksesta”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja muut hallituksen ministerit puolustautuivat budjetin lähetekeskustelussa lähinnä syyttämällä oppositiosta ja etenkin SDP:tä synkistelystä ja pelottelusta. Demokraatti Demokraatti

Pääministeri vaati jälleen demareilta ”konkreettisia vaihtoehtoja” ja syytti muun muassa Antti Lindtmania ja Joona Räsästä ”sumutuksesta ja tyhjistä lupauksista”.

Keskustan edustajan Mika Lintilän puheenvuoroa Orpo puolestaan kiitteli, vaikka siinäkin kritisoitiin hallitusta ja oltiin huolissaan etenkin työttömyysluvuista ja pienten ja keskisuurten yritysten konkursseista. Molemmat alkavat olla 90-luvun laman lukemissa.

Lisäksi Orpo vetosi taas kerran kansainvälisiin suhdanteisiin eli Ukrainan sotaan ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tempoilevaan tulli- ja muuhun politiikkaan, vaikka kumpikaan ei juuri näy Suomen verrokkimaiden talous- ja työllisyystilanteessa.

ORPO korosti puheenvuorossaan, että talouskasvussa on toivoa ja toisti väitteensä, että talouskasvu on alkanut. Jälkimmäinen aiheutti salissa voimakasta välihuutelua.

– Yritysten tilauskirjat ovat täynnä… tai no, ainakin täydemmät, hyvinvointialueet saavat rahaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluihin ja peruskoulut lasten ja nuorten koulutukseen. Täytyy olla lupa uskoa ja toivoa, ja ostovoima vahvistuu hallituksen päätöksillä.