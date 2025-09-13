Pääministeri vahvisti: ”Tarkoittaa myös Suomea”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa, että sotilasliitto Naton ilmoittama Itä-Euroopan puolustuksen vahvistaminen koskee myös Suomea. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Naton pääsihteeri Mark Rutte kertoi perjantaina Itäinen vartio (Eastern Sentry) -nimisestä projektista, jolla Nato-maiden Itä-Euroopan puolustusta vahvistetaan. Siihen tarjoavat resursseja muun muassa Britannia, Ranska, Saksa ja Tanska.

Orpo sanoi, että projektin myötä Naton voimaa ja valvontaa vahvistetaan erityisesti Puolan ja Baltian alueella.

- Tämä tarkoittaa kuitenkin koko Venäjän rajaa, myös ”High North”, eli tarkoittaa myös Suomea. Eli kyllä me olemme suunnittelussa mukana ja katsomme tämän koko itäisen laidan puolustuksen vahvistamista.

ORPO kommentoi myös Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin keskiviikkoista esitystä droonimuurista Eurooppaan. Von der Leyen puhui asiasta linjapuheessaan Strasbourgissa Euroopan parlamentille.

Orpo sanoi esityksen osoittavan, että komissio ja EU-maat ymmärtävät, miten vaarallinen Venäjä on ja mitä toimia asia vaatii.

- Tämä on meille suomalaisille erittäin tärkeä uutinen: ymmärretään, ryhdytään toimimaan yhdessä, vahvistetaan Euroopan turvallisuutta eli meidänkin turvallisuuttamme.

Orpo piti esitystä droonimuurista yhtenä tapana ilmaista sitä, että Euroopan ja Naton itäistä puolustusta tullaan vahvistamaan.

- Jos drooneista puhutaan, se tarkoittaa kykyä torjua drooneja, käydä mahdollisesti droonitaisteluita.

Hän ei suoraan vastannut, miten ja millä aikataululla mahdollinen droonimuuri Suomen ja Venäjän vastaiselle rajalle voitaisiin käytännössä luoda.

Orpo sanoi, että Suomi tekee myös itse erittäin suuria investointeja puolustuksen vahvistamiseen.

- Meillä on joka tapauksessa tämä ilmapuolustus yksi keskeisiä asioita, joita me vahvistamme.

Rahoituksen tai resurssien saaminen Suomen itärajan vahvistamiseen Natolta tai EU:lta on kuitenkin Orpon mukaan välttämätöntä. Hän huomautti, että kun puolustusta ollaan vahvistamassa nimenomaan Venäjän uhan vuoksi, silloin resursseja pitää suunnata itäiselle reunalle eli myös Suomeen.

ORPO sanoi, että Venäjä testasi keskiviikon vastaisena yönä Puolassa sitä, miten länsi reagoi. Puolan mukaan venäläisdroonit loukkasivat sen ilmatilaa tuolloin useita kertoja. Venäjä on kiistänyt, että Puola olisi ollut sen droonien kohteena.

- On hyvin vaikea uskoa ja ajatella, että tämä olisi täysin tahatonta. Se oli pitkäkestoinen. Mutta oli tahatonta tai provokaatio, niin se on vaarallista, Orpo sanoi.

Suomalaisilla ei tapauksesta huolimatta ole hänen mukaansa syytä huoleen.

- Meihin ei kohdistu mitään suoraa uhkaa.

Orpo huomautti, että Puola on Valko-Venäjän rajalla, tärkeä kauttakulkumaa avulle Ukrainaan ja taisteluita käydään aivan Puolan rajan tuntumassa.

- Me emme ole siinä niin lähialueella. Sen lisäksi meillä on oikeasti maailman parhaimmat viranomaiset, jotka ovat 24/7 hereillä, ja me olemme hyvin varautuneet. Ei suomalaisten tarvitse olla huolissaan.