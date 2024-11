“Paljonko olette valmiita nostamaan palkkoja?” – Teollisuusliiton pääluottamusmiehet patistavat myös työnantajia avoimuuteen

SAK:laista Teollisuusliittoa edustavat pääluottamusmiehet Sami Ryynänen ja Tommi Sauvolainen ovat ehdottomasti sitä mieltä, että työntekijät ovat ansainneet kunnolliset palkankorotukset. Marja Luumi Demokraatti

Teollisuusliiton valtuusto keskusteli tänään kokouksessaan tämänhetkisestä työmarkkinatilanteesta. Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n seitsemän ammattiliittoa, Teollisuusliitto mukaan lukien, julkistivat hiljattain kymmenen prosentin palkankorotustavoitteen kahdelle seuraavalle vuodelle.

– Meidän väkemme mielestä siinä ei ole yhtään liikaa, koska sen verran inflaatio on syönyt ostovoimaa palkoista viime vuosina, Outokumpu Oyj:n Tornion terästehtaan päätoiminen pääluottamusmies Tommi Sauvolainen toteaa Demokraatille.

Samaa mieltä on kollega Sami Ryynänen Nesteen Porvoon jalostamolta.

– Tämä tavoite on otettu ilolla vastaan. Viimeiset kymmenen vuotta Suomessa on tehty enemmän tai vähemmän maltillisia ratkaisuja ja se on näkynyt arjessa. Teollisuuden työpaikoissa palkkataso on vielä kohtalainen verrattuna todellisiin matalapalkka-aloihin, mutta ahdinko alkaa näkyä myös meidän taloissamme. Säästöt on käytetty ja kukkaro on tyhjä. Nyt on oikeasti aika näille palkankorotuksille.

TYÖNANTAJALEIRI ja oikeistosiipi muutenkin antoi kovaa kritiikkiä sille, että palkankorotusten konkreettinen summa tuotiin julkisuuteen. Pääluottamusmiehet pitävät poikkeuksellista menettelyä pelkästään hyvänä.

Ryynäsen mielestä nyt oli oikea hetki toimia toisin, koska viime aikoina sopimuksia ei ole syntynyt neuvottelupöydissä vaan niitä on jouduttu ratkomaan sovittelijan luona.

– Olisi reilua molemmille osapuolille, että tavoitteet kerrotaan heti alkuunsa.

“Näyttäisi siltä, että vääjäämättä mennään sopimuksettomaan tilaan.”

Teknologiateollisuuden päänavausta on hiottu nyt yli kaksi kuukautta. Sauvolainen kertoo, että neuvottelupöydissä tehdään töitä hartiavoimin sovun syntymiseksi.

– Mutta kello käy ja päivät hupenevat. Näyttäisi siltä, että vääjäämättä mennään sopimuksettomaan tilaan. Jospa työnantajallakin paine kasvaa niin paljon, että halu sopia paranee.

Työnantajaleirissä on viime kierroksilla ole kiirettä pitänyt sopimuksien aikaansaamiseksi, Ryynänen arvioi.

– Kyllä sopiminen neuvotellen on meidän lähtökohtamme, mutta valitettavasti tälle tielle on ajauduttu, että joudutaan eri painostuskeinoilla hakemaan sitä päänavausta.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN sopimus päättyy tämän kuun lopussa. Teollisuusliitto on vauhdittanut neuvotteluja useilla lakonuhilla. Outokummun Tornion tehdas on yksi lakkokohteista. Jos lakko on ensi viikolla edessä, väki on siihen valmis, Sauvolainen tietää. Kokemusta on, kun “porukka harjoitteli sen verran ankarasti viiden viikon ajan viime keväänä”.

– Kyllä ihmiset ymmärtävät, että tässä on kyse omista palkoista ja muista omista työehdoista. Mikään ei ole raamatullisesti kiveen hakattua – sen hallitus näytti viime keväänä työnantajaliittojen tuella, että sillä on suuri halu murentaa kaikkea sitä, mitä on vuosikymmenien ajan rakennettu, ja mitä mihin on uskottu.

“Meidän on vaikea taipua paikalliseen saneluun.”

Yksi kiistakapula on paikallisen sopimisen säännöt.

– Meillä onnistuu paikallinen sopiminen, mutta meidän on vaikea taipua paikalliseen saneluun.

Ryynänen kritisoi sitä, että työnantajapuoli haluaa jatkuvasti saada lisää omaa määräysvaltaa työehtosopimuksiin.

– Paikallinen sopiminen lähtee siitä, että työpaikoilla työnantajan ja työntekijän tarpeita sovitetaan yhdessä ja niistä neuvotellaan. Mutta jos ulkopuolelta aletaan työntää vaatimusta paikallisen sopimisen lisäämiseen… Ei se toimi, hän toteaa viitaten hallitukseen.

KEMIANTEOLLISUUDESSA työehtosopimus on voimassa ensi kuun loppuun saakka. Ryynäsen mukaan teknologiateollisuuden ratkaisua odotellaan luonnollisesti myös kemian pöydissä. Valmiutta työtaistelutoimiin on, jos tarve vaatii, hän vakuuttaa.

Hallituksen työelämä- ja sosiaaliturvauudistukset ovat herättäneet keskustelua niin Torniossa kuin Porvoossa. Sauvolaisen mukaan mitään yksittäistä superhuonoa asiaa ei ole löydettävissä vaan koko paketti on heittämässä romukoppaan sitä, mitä on rakennettu vuosikymmeniä.

Ryynänen uskoo, että kun hallituksen heikennykset alkavat näkyä konkreettisesti, ne osuvat aika moneen työntekijään.

MOLEMMAT pääluottamusmiehet toivovat, että palkansaajat alalta kuin alalta tekisivät tiiviimpää yhteistyötä.

– Ihan yhteisten asioiden puolesta tässä kaikki taistelevat. Ja työnantajapuolen toivoisi heräävän siihen totuuteen, että näin pieni kansakunta menestyy ainoastaan yhdessä sopimalla. Näin vahvassa vastakkainasettelun tilanteessa ei ole voittajia, Ryynänen pohtii.

Samaa viestiä tuo myös Sauvolainen – soutamista yhdessä samassa veneessä.

– Ehkä tulee vielä se päivä, että työnantajakin huomaa, että vain sopimalla pystytään rakentamaan parempaa. Nyt tätä maata revitään hajalle.