3.9.2025 11:54 ・ Päivitetty: 3.9.2025 11:54
PAMilta suorat sanat lähettiyhtiölle: ”Wolt hidastaa lähettien aseman selkeyttämistä”
PAM arvioi, että ruokalähettiyhtiö Wolt pyrkii välttelemään korkeimman hallinto-oikeuden tekemän, lähettien työsuhdemuotoa koskevan ratkaisun noudattamista hakemalla päätöksen purkamista.
Korkein hallinto-oikeus (KHO) ratkaisi kantanaan, että lähetit eivät ole yrittäjiä, kuten Wolt toivoo, vaan työntekijöitä. Työaikalakia ei työhön kuitenkaan sovellettaisi.
Wolt kertoi tänään hakevansa ennakkopäätöksen purkua. Wolt sanoo tiedotteessaan, että ”alustatyön oikeudellinen asema Suomessa jatkuu epäselvänä”. Yritys toivoo Suomeen selkeää lainsäädäntöä.
– KHO:n päätöshän selvensi lähettien asemaa. Sen mukaan lähetit ovat työsuhteessa. Hakiessaan KHO:n päätöksen purkua Wolt tosiasiassa hidastaa lähettien aseman selkeyttämistä ja näyttää välttelevän KHO:n ratkaisun noudattamista, Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kommentoi tiedotteessa.
Wolt toivoo EU:n alustatalousdirektiivin toimeenpanoa Suomessa pelisääntöjen selkeyttämiseksi. Rönni-Sällisen mukaan tätä ollaan odotettu myös PAMissa.
– Direktiivin lähtökohtahan on, että työtä välittävän digitaalisen alustan ja sen välityksellä työtä tekevän henkilön välinen sopimussuhde on oikeudellisesti oletettava työsuhteeksi.
WOLTIN mielestä KHO:n päätöksellä voi olla laajoja vaikutuksia käytännössä kaikkeen alustojen kautta tehtävään työhön. Yhtiö kertoo jatkavansa selvitystyötä siitä, miten se voisi toteuttaa työaikalain ulkopuolelle jäävää työsuhteista lähettityötä yrittäjyyden rinnalla. Sen Wolt sanoo vaativan tiivistä yhteistyötä ja dialogia eri viranomaisten kanssa.
– Ilmoitimme Woltille KHO:n tuomion jälkeen, että työehtosopimuksessa voimme ratkaista asioita, jotka mahdollistavat toiminnan myös työsuhteessa ja kummankin intressit huomioiden, Rönni-Sällinen kertoo.
PAMin mukaan eteneminen asiassa on ollut hidasta.
– Suuri ongelma on, että alustojen kautta tehtävässä työssä liiketoiminta näyttää nojaavan siihen, että työn varsinaisen tekijän saama korvaus on ala-arvoinen. Toiminta vaikuttaa taloudellisesti hyvin heikosti kannattavalta tai peräti kannattamattomalta – paitsi johtotehtävissä työskentelevien kohdalla.
