PAMilta suorat sanat lähettiyhtiölle: ”Wolt hidastaa lähettien aseman selkeyttämistä”

Korkein hallinto-oikeus (KHO) ratkaisi kantanaan, että lähetit eivät ole yrittäjiä, kuten Wolt toivoo, vaan työntekijöitä. Työaikalakia ei työhön kuitenkaan sovellettaisi.

Wolt kertoi tänään hakevansa ennakkopäätöksen purkua. Wolt sanoo tiedotteessaan, että ”alustatyön oikeudellinen asema Suomessa jatkuu epäselvänä”. Yritys toivoo Suomeen selkeää lainsäädäntöä.

– KHO:n päätöshän selvensi lähettien asemaa. Sen mukaan lähetit ovat työsuhteessa. Hakiessaan KHO:n päätöksen purkua Wolt tosiasiassa hidastaa lähettien aseman selkeyttämistä ja näyttää välttelevän KHO:n ratkaisun noudattamista, Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kommentoi tiedotteessa.

– Direktiivin lähtökohtahan on, että työtä välittävän digitaalisen alustan ja sen välityksellä työtä tekevän henkilön välinen sopimussuhde on oikeudellisesti oletettava työsuhteeksi.

WOLTIN mielestä KHO:n päätöksellä voi olla laajoja vaikutuksia käytännössä kaikkeen alustojen kautta tehtävään työhön. Yhtiö kertoo jatkavansa selvitystyötä siitä, miten se voisi toteuttaa työaikalain ulkopuolelle jäävää työsuhteista lähettityötä yrittäjyyden rinnalla. Sen Wolt sanoo vaativan tiivistä yhteistyötä ja dialogia eri viranomaisten kanssa.