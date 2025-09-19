Politiikka
19.9.2025 12:16 ・ Päivitetty: 19.9.2025 12:16
PAU:n Nieminen Postin pörssiaikeista: ”Ei mitään järkeä”
Postin työntekijöitä edustavan Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen sanoo, ettei liitossa nähdä Postin pörssiin listaamisessa mitään järkeä kansalaisten ja yhteiskunnan kannalta. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hanke on harkittu ja valmisteltu huolellisesti.
Nieminen totesi STT:lle, että maailmalta löytyy lähinnä huonoja esimerkkejä postipalvelujen yksityistämisestä. Palvelun laatu on heikentynyt, hinnat nousseet ja henkilöstöpolitiikka huonontunut.
Suomessa Postissa on kuitenkin käyty jo niin monet muutosneuvottelut, että Niemisen mukaan on vaikea ajatella, miten yksityinen omistus voisi vaatia vielä kovin paljon suurempaa tehokkuutta: se kostautuisi jo palvelujen laadun heikentymisenä.
PÄÄMINISTERI Petteri Orpon mukaan hallituksessa on ollut yhtenäinen näkemys siitä, että Posti kannattaa listata pörssiin. Hän kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa.
Orpon mukaan listautumista on harkittu ja valmisteltu huolellisesti. Hänen mukaansa listautumisella ei haeta ainoastaan myyntituloja valtiolle. Tärkein asia on omistuspohjan laajentaminen.
Postin listaamista on valmisteltu tai yritetty jo pitkään, hän muistuttaa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Politiikka
19.9.2025 11:09
Kansanedustajat: Millä taataan, että Postin jakelu, kriisivalmius ja työntekijöiden asema eivät heikkene?
Politiikka
19.9.2025 09:38
Postia ei aiota pilkkoa – Valtio jäämässä enemmistöomistajaksi
Työmarkkinat
12.9.2025 07:15
Paun puheenjohtaja Postin pörssiaikeista: “Menetettäisiin yhteiskuntana aika paljon”