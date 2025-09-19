Palkittu politiikan aikakauslehti.
19.9.2025 12:16 ・ Päivitetty: 19.9.2025 12:16

PAU:n Nieminen Postin pörssiaikeista: ”Ei mitään järkeä”

Nora Vilva/Demokraatti
Heidi Niemisen mukaan on vaikea ajatella, miten yksityinen omistus voisi Postissa toistuneiden muutosneuvottelukierrosten jälkeen vaatia vielä kovin paljon suurempaa tehokkuutta.

Postin työntekijöitä edustavan Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen sanoo, ettei liitossa nähdä Postin pörssiin listaamisessa mitään järkeä kansalaisten ja yhteiskunnan kannalta. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hanke on harkittu ja valmisteltu huolellisesti.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Nieminen totesi STT:lle, että maailmalta löytyy lähinnä huonoja esimerkkejä postipalvelujen yksityistämisestä. Palvelun laatu on heikentynyt, hinnat nousseet ja henkilöstöpolitiikka huonontunut.

Suomessa Postissa on kuitenkin käyty jo niin monet muutosneuvottelut, että Niemisen mukaan on vaikea ajatella, miten yksityinen omistus voisi vaatia vielä kovin paljon suurempaa tehokkuutta: se kostautuisi jo palvelujen laadun heikentymisenä.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpon mukaan hallituksessa on ollut yhtenäinen näkemys siitä, että Posti kannattaa listata pörssiin. Hän kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa.

Orpon mukaan listautumista on harkittu ja valmisteltu huolellisesti. Hänen mukaansa listautumisella ei haeta ainoastaan myyntituloja valtiolle. Tärkein asia on omistuspohjan laajentaminen.

Postin listaamista on valmisteltu tai yritetty jo pitkään, hän muistuttaa.

