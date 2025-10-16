Pelastusehdotus Suomen tietotoimistolle: uusia rooleja ja valtion tuki

Aalto-Setälä ei kuitenkaan halua avata ehdotuksen yksityiskohtia. Hänen mukaansa LVM:n on tarkoitus tehdä asiasta päätöksiä pian.

MEDIA-ALAN johtotehtävissä pitkään työskennellyt Aalto-Setälä kertoo tarjoutuneensa ”selvitysmieheksi” liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteelle (ps.), minkä jälkeen Ranne pyysi häntä selvittämään vaihtoehtoja STT:n tulevaisuudesta.

Kauppalehden mukaan ehdotus on valmistunut osana ministeriön laatimaa muistiota kotimaisen mediakentän tulevaisuudesta. LVM kertoi muistion tekemisestä syyskuussa Ranteen järjestämän pyöreän pöydän keskustelun jälkeen.

MINISTERI RANNE kertoi Kauppalehdelle, että mediaselvitys on vielä kesken.

- STT:n osalta siinä tarkastellaan vaihtoehtoisia etenemisreittejä. Poliittisia päätöksiä ei ole tehty, Ranne sanoo.

STT:n hallituksen puheenjohtaja, uutistoimiston pääomistajan Sanoma Media Finlandin liiketoimintajohtaja Petteri Putkiranta ei myöskään kommentoi keskeneräisiä suunnitelmia.

- Meillä on erilaisia skenaarioita, joita STT:n hallitus on luonnollisesti käynyt läpi toimivan johdon kanssa. Nyt kovasti näitä kriteerejä tutkitaan ja mietitään, mikä skenaarioista olisi realistisin, Putkiranta sanoo Kauppalehdelle.

STT:n toimitusjohtajan Kimmo Laaksosen mukaan ehdotus olisi toteutuessaan hieno asia.

- Tämä kertoo siitä, että STT on merkittävä toimija mediakentällä ja sen arvo tunnistetaan, Laaksonen sanoo.

Sanoma kertoi syyskuussa aikeistaan luopua STT:n palveluista. Se tarkoittaisi käytännössä sitä, että Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Aamulehti ja Satakunnan Kansa eivät enää julkaisisi STT:n uutisia tai Lehtikuvan kuvia tai käyttäisi muita STT:n palveluja.

Jos korvaavia tulonlähteitä Sanoman lehtien asiakkuuksille ei löydy, STT:n toiminta supistuu huomattavasti tai päättyy kokonaan.

Teksti: STT / Saara-Miira Kokkonen