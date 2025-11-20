Perustuslakivaliokunta huolestui verottajan urkintaoikeuksista

Perustuslakivaliokunta edellyttää muutoksia hallituksen esitykseen verotusmenettelylaista, jossa säädetään Verohallinnon tiedonkeruumahdollisuuksista. Etenkin pankit ovat pelänneet, että laki antaisi verottajalle oikeudet asiakkaiden tietojen massaurkintaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain, jos valiokunnan esittämät lukuisat valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

VALIOKUNNAN mielestä ehdotettu sääntely on hyvin väljää eikä se täytä tiedonsaantioikeuden täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden osalta asetettuja vaatimuksia.

- Ehdotettu sääntely jättää ongelmallisen paljon yksinomaan Verohallinnon harkinnan varaan, mitä tietoja se pitää tehtäviinsä kuuluvan verovalvonnan kannalta välttämättöminä, valiokunta kirjoittaa lausunnossaan.

Perustuslakivaliokunnan mukaan hallituksen ehdottama sääntely vaikuttaisi mahdollistavan myös massamuotoisen ja yksilöimättömän tietojen keräämisen.

Perustuslakiin nojautuen valiokunta esittääkin, että ehdotettua sääntelyä on täsmennettävä siten, ettei se mahdollista massamuotoista ja yksilöimätöntä tietojen keräämistä.

Perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa valtiovarainvaliokunnalle, joka laatii lakiesityksestä mietinnön. Perustuslakivaliokunnan lausunto oli yksimielinen. Lisää aiheesta Verottaja: Emme ala urkkia kaikkien pankkitilejä – vaikka saisimmekin

LAISSA säädetään niin sanotuista vertailutietotarkastuksista. Esimerkiksi pankkitileihin kohdistuneiden vertailutietotarkastusten avulla voidaan tarkistaa, ovatko verovelvolliset ilmoittaneet tulonsa ja menonsa oikein.

Verottajaa kiinnostaa muun muassa se, ovatko ihmiset ilmoittaneet omaisilleen tekemät kaikki lahjoituksensa ja maksaneet lahjaveronsa oikein.

Finanssiala ry on kritisoinut hallituksen esitystä. Sen mukaan esitetty laki antaisi verottajalle valtuudet laajoihin tietopyyntöihin kansalaisten pankkitileistä ja on ristiriidassa perustuslain ja EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa.

Etujärjestö jatkoi hallituksen esityksen arvostelua myös torstaina julkistamassaan tiedotteessa.

- Esityksen sanamuodot ovat niin epämääräisiä, että esitys mahdollistaa sekä perusoikeuksia että tietosuojasääntelyä rikkovat tietopyynnöt, Finanssialan juristi Tuulia Karvinen sanoo tiedotteessa.

Verohallinto on pitänyt epäilyjä turhina ja korostanut, ettei se edes pystyisi tekemään pelättyä kaikkien suomalaistilien massavalvontaa, koska sellainen vaatisi huomattavasti työvoimaa ja resursseja.