”Pidän tätä aika käsittämättömänä päätöksenä” – OAJ:n Murto ennakoi toisen asteen maksuttomuuden rajaamisesta ”käytännön hässäkkää” oppilaitoksiin

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kummeksuu hallituksen päätöstä rajata oppivelvollisuuslaissa tarkoitettu maksuton oppimateriaali sen kalenterivuoden loppuun, jonka kuluessa opiskelija täyttää 18 vuotta. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Pidän tätä aika käsittämättömänä päätöksenä, Murto kiteyttää Demokraatille.

Murto sanoo, ettei osaa tarkalleen arvioida, minkälaisia ”käytännön hässäkkää” päätös tulee oppilaitosten arkeen aiheuttamaan. Sitä on kuitenkin luvassa.

– Kyllä se tulee aiheuttamaan aikamoista byrokratiaa ja hallinnollista työtä kouluissa ja oppilaitoksissa, kun se (oikeus maksuttomaan oppimateriaaliin) tällä tavalla kesken katkeaa, hän kuitenkin arvioi.

Jo nyt opettajat ovat OAJ:n eri kyselyissä kertoneet byrokratian ja hallinnollisen työn lisääntymisestä ja sen kuormittavuudesta.

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto ylijohtaja Petri Lempinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä arvioi eilen Demokraatille, että päätöksen toteuttamisessa voi olla vaihtelua koulutuksen järjestäjästä riippuen. Tämä tarkoittaisi sitä, että oppilaat saattaisivat olla eriarvoisessa asemassa keskenään riippuen asuinpaikasta.

Helsingissä SDP ja vasemmistoliitto ovatkin jo vaatineet, että kaupunki turvaa maksuttoman toisen asteen. SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoman mielestä on hyvä, että Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari on käynnistänyt työn sen selvittämiseksi, miten Helsinki voi kompensoida valtion leikkauksia toisen asteen maksuttomuudesta.

– Hallituksen päätös lakkauttaa maksuttomien oppimateriaalien tarjoaminen 18 vuotta täyttäneille toisen asteen opiskelijoille on järjetön ja lisää eriarvoisuutta, Heinäluoma sanoo tiedotteessa.

– Hallituksen haitallisista uudistuksista on poikettu paikallisesti myös aiemmin, kun Helsinki jätti toteuttamatta varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja kasvattavia ja subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta rajaavia Sipilän hallituksen päätöksiä, vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund huomautti tiedotteessa.

MUISTA kehysriihen päätöksistä Katarina Murrolla on päällimmäisenä mielessä iso pettymys ammatilliseen koulutukseen kohdentuvasta 100 miljoonan euron leikkauksesta. Hallitus kohdentaa leikkauksen aikuisiin, jo toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden ammatilliseen koulutukseen.

– Se on täysin kestämätöntä tässä tilanteessa, kun tavoitteena on aidosti saada oppimis- ja osaamistasoa ylös. Ja kun tiedetään, että ammatillisessa koulutuksessa on muutenkin haasteita, niin leikkaus on todella kipeä.

Murto toteaa, että päätös on kestämätön myös jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Hän huomauttaa, että harva nuori tekee toiselle asteelle mennessään lopullista päätöstä työurastaan.

– Monilla on nykypäivänä tarve hankkia uusi tutkinto tai jatkokouluttautua. Siitä näkökulmasta – ja varsinkin, kun työmarkkinoilla on niin kova osaajapulakin – leikkauksen isku tulee olemaan todella kova.

Murto nostaa esiin myös sen, että ammatillisen koulutuksen leikkaus voi pahimmillaan tarkoittaa irtisanomista merkittävälle määrälle opettajia.

– Ihmettelen esimerkiksi sitä, että yritystukiin ei tässä tilanteessa koskettu lainkaan. Siellä on käsitykseni mukaan tehotonta tuen kohdistamista ja käyttöä. Ammatillisen koulutuksen leikkauksen johdosta koulutuksen erityissuojelus petti, Murto moittii kehysriihilinjauksia.

MYÖNTEISENÄ Murto pitää, että perusopetuksen 200 miljoonan euron panostukset toteutetaan, oppimisen tuki uudistetaan ja valtionosuuksien leikkaukset kunnille kompensoidaan osittain.

Murto on tyytyväinen siihen, etteivät ennen kehysriittä pelätyt uhat laajemmista leikkauksista toteutuneet. Pelkona oli niin korkeakoulujen indeksijäädytykset kuin se, ettei valtionosuuksia olisi kompensoitu lainkaan. Samoin uhkana oli kelpoisuuksiin puuttuminen ja ammatillisen koulutuksen lyhentämistäkin keskusteluissa pyöriteltiin, Murto muistuttaa. Näitä ei nyt OAJ:n onneksi nähty.

– Siltä osin voi olla tyytyväinen.