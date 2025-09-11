Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

11.9.2025 06:00 ・ Päivitetty: 11.9.2025 06:01

Pk-yritykset talousnäkymistä: Nyt alkavat paremmat ajat

Pienten ja keskisuurten yritysten suhdannenäkymät ovat kohentuneet viime kevääseen verrattuna, ilmenee tuoreesta pk-yritysbarometrista. Odotukset ovat nyt nousseet ylimmilleen sitten Venäjän hyökkäyssodan alun kevättalvella 2022.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tuoreessa kyselyssä useampi yritys ennakoi tilanteen paranevan kuin heikkenevän. Odotusten kohenemiseen ovat vaikuttaneet matalana pysynyt inflaatio ja korkojen lasku. Myös syvässä suhdannenotkossa kärvistelleen rakennusalan tilanne näyttää olevan helpottamassa.

Elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) arvioi, että pk-yritysten suhdannenäkymän piristyminen antaa viitteitä talouden elpymisestä.

-  Elinvoimaiset pk-yritykset ovat tärkeitä ja keskeisiä talouden kasvun, työllisyyden ja investointien kannalta, Puisto sanoo työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa.

VIENTIODOTUKSIA on painanut Yhdysvaltojen tullipolitiikasta seurannut kauppasuhteiden kiristyminen. Useampi kuin joka kymmenes pk-yritys sanoo kohdanneensa kohonneita kustannuksia tullinokittelun tai muiden kaupan rajoitteiden seurauksena.

Lähes joka kymmenes pk-yritys sanoo kohdanneensa tullien seurauksena aiempaa kireämpää kilpailua.

-  Epävarmuus kansainvälisen kaupan säännöistä on aiheuttanut harmaita hiuksia yrittäjille tänä vuonna. USA:han vieville yrityksille toimintaympäristö on ollut poikkeuksellisen sumuinen, ja 15 prosentin tullitaso on merkittävä haitta monelle pk-yritykselle, sanoo Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus tiedotteessa.

PAREMMISTA suhdannenäkymistä huolimatta pk-yritysten investointihalukkuus on edelleen vaatimattomalla tasolla. Vain teollisuudessa on enemmän investointeja lisääviä yrityksiä kuin niitä, jotka ennakoivat investointien vähenevän.

Rekrytointiaikeet ovat sitä vastoin kasvaneet kevääseen verrattuna. Pk-yrityksistä 14 prosenttia aikoo lisätä henkilökuntansa määrää, 11 prosenttia ennakoi sen vähenevän. Kolme neljännestä vastanneista yrityksistä ei aio tehdä muutoksia.

Kasvuhakuisuus on ollut pitkään laskussa, mutta tuoreen barometrin mukaan tilanne näyttää nyt tasaantuvan. Yli kolmannes yrityksistä sanoo olevansa joko voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvuhakuisia.

Pk-yritysbarometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, erityisrahoitusyhtiö Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Kyselyyn osallistui 4  200 yritystä, ja vastauksia kerättiin kesäkuun puolivälistä heinäkuun puoliväliin.

