Pois vedetty hankintalakiesitys etenee – Ministeri ei niele kritiikkiä

Valtioneuvoston istunnosta viime metreillä kaksi viikkoa sitten pois vedetty hankintalaki on torstaina valtioneuvoston yleisistunnon asialistalla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Työministeri Matias Marttisen (kok.) oli kaksi viikkoa sitten määrä pitää istunnon jälkeen esityksestä tiedotustilaisuus, mutta se peruttiin vain parikymmentä minuuttia ennen istunnon alkua.

Oikeuskanslerinvirastosta kerrottiin tämän jälkeen STT:lle, että oikeuskanslerin esittämien valtionsääntöoikeudellisten tarkennusten huolellinen toteuttaminen vaati lisäaikaa. Siksi ministeriön harkittavaksi ehdotettiin kyseisen lakiehdotuksen poistamista valtioneuvoston istunnosta.

Marttisen on torstaina tarkoitus pitää asiasta tiedotustilaisuus.

Marttisen mukaan oikeuskansleri halusi täsmennyksiä ennen muuta lakiesityksen säätämisjärjestysperusteluihin. Ministeristä ei ole tavatonta, että oikeuskansleri esittää huomioita lakiesityksiin liittyen.

Hän muistuttaa, että hankintalakia on valmisteltu hyvin tiiviissä yhteistyössä oikeuskanslerinviraston kanssa.

- Minä tietysti kuuntelin hyvin tarkasti oikeuskanslerin näkemyksiä ja kun nämä vielä käytiin sitten loppumetreillä läpi hänen kanssaan, niin todettiin, että otetaan pieni lisäaika ja tehdään ne lisäykset ja täsmennykset, mitä hän on pyytänyt, Marttinen sanoi STT:lle eduskunnassa keskiviikkona. Lisää aiheesta Kansanedustaja: Hankintalakikikkailu perustuslain kanssa vastuutonta – ”Lainsäädäntö ei voi perustua vain lobbarien toiveisiin” Kritisoitu hankintalaki vedettiin takaisin viime hetkellä – Oikeuskansleri: Ei kelpaa tällaisena

HANKINTALAKIESITYS on saanut osakseen runsaasti kritiikkiä muun muassa Kuntaliiton taholta. Kuntaliitto on laskenut, että hankintalaki aiheuttaa kunnille satojen miljoonien eurojen lisäkustannukset. Marttinen pitää lakiesitystään kuitenkin perusteltuna.

- Tässä on tärkeää muistaa se, että minkä takia tätä koko lakiesitystä ollaan tekemässä. Syyhän on se, että kunnissa ei ole noudatettu meidän hankintalakiamme. On siis hankittu julkisista yhtiöistä todella pieniä ja vähäisiä omistusosuuksia, jonka kautta on kierretty hankintalakia. Ei ole siis kilpailutettu vastaavasti niitä hankintoja ja palveluita, Marttinen sanoi.

- Tämähän on myös erittäin iso elinvoimakysymys, koska tämähän heikentää kaikilla alueilla meidän pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia päästä mukaan niihin julkisiin hankintoihin, hän jatkoi.

MARTTISEN mukaan hankintalaki tuo selkeät pelisäännöt siihen, millä tavalla julkiset yhtiöt voivat markkinoilla kilpailla.

Hän painottaa, että tutkimusten mukaan Suomessa nyt tehtävillä muutoksilla on saatu useissa muissa maissa aikaan merkittäviä kustannussäästöjä.

- On totta, että nämä lainmuutokset eittämättä tuovat muutoskustannuksia moniin kuntiin, mutta on tärkeää nyt kunnissa päättäjien katsoa sitä, että keskipitkällä aikavälillä nämä lainsäädännön muutokset tarjoavat mahdollisuuden myös merkittävästi tuoda kustannussäästöjä näihin julkisiin hankintoihin, Marttinen sanoi.

- Minä pidän tätä kokonaisuutta hyvin tasapainoisena, hyvin perusteltuna ja seison täysin näiden tehtävien muutosten takana.

Teksti: STT/Tuomas Savonen, Saila Kiuttu