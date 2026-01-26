Kansanedustaja: Hankintalakikikkailu perustuslain kanssa vastuutonta – ”Lainsäädäntö ei voi perustua vain lobbarien toiveisiin”

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsen Petri Honkonen (kesk.) pitää Petteri Orpon (kok.) hallituksen aikeita estää perustuslakivaliokunnan oikeudellinen arvio tulossa olevasta hankintalain uudistuksesta ”pöyristyttävinä”. Demokraatti Demokraatti

Aikeista uutisoi tänään Helsingin Sanomat tekemiensä selvitysten pohjalta.

Honkosen mukaan viimeistään viime keväänä toteutetun laajan lausuntokierroksen jälkeen hankintalain uudistukseen liittyvät poikkeuksellisen suuret ongelmat ovat olleet hallituksella hyvin tiedossa.

Hän muistuttaa kannanotossaan, että lähes 700:sta lausunnonantajasta jopa noin 85 prosenttia – myös ministeriöt – suhtautuivat esitykseen kielteisesti tai hyvin kriittisesti.

– Vakavat seuraukset erityisesti ICT-sektorin huoltovarmuudelle, tietoturvalle, kyberturvallisuudelle sekä kunnalliselle itsehallinnolle ja kuntien talouksille ovat jääneet lainvalmistelussa vaille huomiota, Honkonen sanoo tiedotteessaan.

HÄN varoittaa hallitusta ja erityisesti hankintalain valmistelusta vastaavaa työministeri Matias Marttista (kok.) vauhtisokeudesta.

– Siksi myös hallitusvaltaa pitävien kannattaisi aina muistaa, että perustuslaki on kaiken lainsäädäntömme kivijalka. Se on laadittu suojamaan kansalaisia kulloistenkin vallanpitäjien mielivallalta ja turvaamaan suomalaisen yhteiskunnan vakaus. Perustuslain kanssa kikkailu olisi vastuutonta, Honkonen kommentoi.