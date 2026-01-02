Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

2.1.2026 13:34 ・ Päivitetty: 2.1.2026 13:34

Viro: Fitburgin haltuunotto sovittiin jätettäväksi suomalaisille

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA
Kaapelivaurio tapahtui Suomenlahdella uudenvuodenaaton aamuyöllä Viron talousvyöhykkeellä, mutta lähellä Suomen vyöhykkeen rajaa.

Viron viranomaisten mukaan merikaapelivauriosta uudenvuodenaattona epäillyn Fitburg-rahtilaivan haltuunotto lankesi Suomen viranomaisten tehtäväksi käytännön syistä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Viron merivoimien komentaja Ivo Värk kertoi Viron yleisradioyhtiö ERR:lle, että Suomen ja Viron viranomaiset sopivat asiasta keskinäisessä yhteydenpidossaan.

- Koska paikalla oli jo suomalainen alus, sovittiin, että he ottaisivat tämän tapauksen hoitoonsa. Sääolot olivat varsin haastavat, ja meidän aluksemme ei pystynyt operoimaan keskellä Suomenlahtea, Värk sanoi.

KAAPELIVAURIO tapahtui Suomenlahdella uudenvuodenaattona aamuyöllä Viron talousvyöhykkeellä, mutta lähellä Suomen talousvyöhykkeen rajaa. Pian vaurion tapahtumisen jälkeen Fitburg oli jo siirtynyt Suomen talousvyöhykkeelle.

- Se tapahtui hyvin lähellä Suomen talousvyöhykettä, ja siinä vaiheessa, kun pystyttiin päättelemään, että vaurio oli todennäköisesti laivan aiheuttama ja tilanteeseen pystyttiin reagoimaan, alus oli jo Suomen talousvyöhykkeellä, kertoi Viron valtakunnansyyttäjä Astrid Asi.

Värkin mukaan vaurion tapahduttua viranomaiset pystyivät melko nopeasti yhdistämään Fitburgin liikkeet vaurion paikkaan ja ajankohtaan. Venäjän niin sanottuun varjolaivastoon kuuluvat laivat ovat Viron merivoimien erityistarkkailussa, mutta Fitburg ei kuulu niihin.

Suomen poliisi ja Rajavartiolaitos ottivat aluksen haltuun uudenvuodenaattona kello yhdeltätoista aamupäivällä, noin kuusi tuntia kaapelivaurioitumisen jälkeen. Tässä vaiheessa Fitburg oli jo Suomen aluevesillä.

