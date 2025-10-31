Poliisihallitus muistuttaa: Lähisuhdeväkivalta on aina tutkittava – taustalla lainvastaisia päätöksiä

Poliisihallitus kertoo julkaisseensa uuden sisäisen ohjeen poliisin työntekijöille, jotka kohtaavat lähisuhdeväkivaltatapauksia. Apulaisoikeuskansleri totesi lokakuussa poliisin jättäneen lainvastaisesti tutkimatta useita lähisuhteissa tapahtuneita pahoinpitelyjä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uudella ohjeella halutaan varmistaa, että poliisi suojaa rikoksen uhrin oikeudet ja ehkäisee lähisuhdeväkivallan uusiutumista.

Lähisuhdeväkivallassa osapuolet eivät aina halua selvittää tilannetta esimerkiksi painostuksen, pelon tai kiintymyssuhteen vuoksi. Tämä tekee tilanteesta haasteellisen poliisille.

LÄHISUHTEESSA tapahtunut pahoinpitely on virallisen syytteen alainen rikos. Lievääkään pahoinpitelyä ei voida sovitella tai päättää poliisin päätöksellä, vaikka osapuolet eivät haluaisi selvittää tapahtunutta tai näyttöä olisi vaikea hankkia.