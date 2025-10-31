Kotimaa
31.10.2025 08:36 ・ Päivitetty: 31.10.2025 08:36
Poliisihallitus muistuttaa: Lähisuhdeväkivalta on aina tutkittava – taustalla lainvastaisia päätöksiä
Poliisihallitus kertoo julkaisseensa uuden sisäisen ohjeen poliisin työntekijöille, jotka kohtaavat lähisuhdeväkivaltatapauksia. Apulaisoikeuskansleri totesi lokakuussa poliisin jättäneen lainvastaisesti tutkimatta useita lähisuhteissa tapahtuneita pahoinpitelyjä.
Uudella ohjeella halutaan varmistaa, että poliisi suojaa rikoksen uhrin oikeudet ja ehkäisee lähisuhdeväkivallan uusiutumista.
Lähisuhdeväkivallassa osapuolet eivät aina halua selvittää tilannetta esimerkiksi painostuksen, pelon tai kiintymyssuhteen vuoksi. Tämä tekee tilanteesta haasteellisen poliisille.
LÄHISUHTEESSA tapahtunut pahoinpitely on virallisen syytteen alainen rikos. Lievääkään pahoinpitelyä ei voida sovitella tai päättää poliisin päätöksellä, vaikka osapuolet eivät haluaisi selvittää tapahtunutta tai näyttöä olisi vaikea hankkia.
- Kaikista ilmoituksista on tehtävä virallinen kirjaus, ja esitutkinta on käynnistettävä asianomistajan tahdosta riippumatta, poliisijohtaja Sanna Heikinheimo muistuttaa tiedotteessa.
