Professori: Rauhanneuvotteluilla pidetään Trumpia tyytyväisenä, mutta ”jokin mielistelyn raja” lienee tullut vastaan

Volodymyr Zelenskyin ja Donald Trumpin tapaamisen jälkeen Floridassa ei kerrottu suurista konkreettisista läpimurroista. Silti Yhdysvaltain ja Ukrainan presidenttien lehdistötilaisuudessa viriteltiin myönteistä ilmapiiriä ja todettiin rauhan Ukrainassa olevan nyt lähempänä kuin koskaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Kirjaimellisesti se varmasti pitää paikkansa. Tapahtuipa se sitten huomenna tai 30 vuoden päästä, niin varmasti se on tänään lähempänä kuin eilen, maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta myöntää.

Hänen mukaansa todennäköisyys sille, että neuvotteluista saataisiin aikaiseksi joku Venäjälle kelpaava ehdotus, vaikuttaa kuitenkin tällä hetkellä varsin pieneltä. Käynnissä olevan diplomatian todellinen tavoite onkin Teivaisen tulkinnan mukaan Trumpin pitäminen tyytyväisenä ja edes jotenkin mukana Ukrainaa tukevassa läntisessä rintamassa.

- Trumpin tyytyväisenä pitämisellä on joka tapauksessa yhä Ukrainan sotilaallista kykyä vahvistava vaikutus, Teivainen perustelee.

Siksi myös läntisen Euroopan maiden ”halukkaiden koalitiossa” pyritään tukemaan Ukrainaa, jotta se saisi mahdollisimman hyvän neuvotteluaseman ei Venäjän vaan nimenomaan Yhdysvaltain kanssa.

- Diplomaattisesti on tietysti vaikea sanoa ääneen sitä, että jännite ja hankaluudet Yhdysvaltain kanssa ovat juuri nyt se asia, johon tässä pannaan paukkuja, Teivainen sanoo.

TEIVAISEN mukaan on vaikea arvioida, kuinka kauan Ukrainan rauhasta on mahdollista neuvotella vain Yhdysvaltain pitämiseksi tyytyväisenä, jos samalla edellytyksiä edistyksestä Venäjän kanssa ei ole. Lisää aiheesta Zelenskyi: Yhdysvallat tarjoaa Ukrainalle 15 vuoden vahvoja turvatakuita

On tietysti mahdollista, että jossain kulisseissa käydään tällä hetkellä salaisia neuvotteluja myös suoraan Venäjän kanssa, mutta niidenkin menestyksellisyyttä Teivainen pitää epätodennäköisenä.

- Samalla on hyvä muistaa, että usein rauhanneuvotteluissa sopimus näyttää aika kaukaiselta, kunnes siihen sitten joskus päästään, Teivainen lisää.

Hänen mukaansa Ukraina ja eurooppalaiset maat toki toivoivat, että Trump kykenisi lopulta esimerkiksi taloudellisin kannustimin suostuttelemaan Putinin sopimukseen, jossa olisi tingitty Venäjän maksimaalisista tavoitteista Ukrainan suhteen.

Siksi Zelenskyi, presidentti Alexander Stubb ja monet muut johtajat ovat katsoneet parhaaksi toistaiseksi jatkaa Trumpin mielistelyä.

Floridan sunnuntaisessa lehdistötilaisuudessa Zelenskyi ei esimerkiksi tarttunut Trumpin lausuntoon, jonka mukaan ukrainalaiskaupunkeja pommittava Venäjä haluaa todellisuudessa Ukrainan menestyvän. Näyttelijätaustastaan huolimatta Ukrainan presidentillä oli kylläkin ilmiselviä vaikeuksia pitää ilmeensä peruslukemilla.

Trump-kehujen jatkaminen on entistä vaikeampaa myös eurooppalaisille johtajille.

- Etenkin Yhdysvaltojen uuden turvallisuusstrategian julkistamisen jälkeen se kehtaamisen raja on ehkä vähän muuttunut siinä, että kuinka paljon Trumpia voi mielistellä, Teivainen muotoilee.

Teksti: STT/Niilo Simojoki