Puolustusselonteon vanhenemisesta heräsi keskustelu, nyt myös Häkkänen reagoi: ”Nato ei ole romahtamassa nyt mihinkään”

Ulkoasianvaliokunnan kuultavana käynyt kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg on katsonut ulko- ja turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttuneen niin rajusti, että ennen puolustusselonteon hyväksymistä eduskunnassa useita kohtia olisi kirjoitettava uudelleen. Johannes Ijäs Demokraatti

Forsbergin mukaan Yhdysvallat on luopunut ylläpitämästään ja puolustamastaan sääntöpohjaisesta maailmanjärjestyksestä, minkä vuoksi myös Nato-jäsenyyden tuoma pelote on vakavasti rapautumassa. Yksi Suomen puolustuksen keskeisistä tukijaloista on siis vaakalaudalla.

Forsbergin ulkoasiainvaliokunnalle kertomista näkemyksistä uutisoi ensimmäisenä Yle.

Forsbergin kantoja ovat Demokraatille kommentoineet muun muassa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.).

ASIAA kommentoi toimittajille eduskunnassa tänään myös puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Häkkänen sanoo, ettei ota jokaiseen lausuntoon kantaa mutta kertoi yleisellä tasolla USA:sta tihkuneista tiedoista. Nato-ministerikokouksessa ja kahdenvälisissä tapaamisissa on hahmottunut se, että Ukrainan neuvottelutilanne on eri korissa kuin Euroopan Nato-puolustus.

– Amerikka on sitoutunut Naton puolustukseen, artikla viiteen ja haluaa vahvistaa ja tiivistää puolustusyhteistyötä Suomen kanssa. Mutta Euroopan maiden pitää maksaa laskuja enemmän. Nato ei ole romahtamassa nyt mihinkään. Lisää aiheesta Maailmanpoliittinen tilanne kaaoksessa – valiokuntien puheenjohtajat kertovat nyt, mitä puolustusselonteolle tapahtuu

Ukraina ei kuulu Natoon ja se on siksi haavoittuvampi. Niinpä Häkkänen onkin huolissaan ennen kaikkea siitä, miten Ukrainan rauhan kriteerit määrittyvät. Tässä Suomi pyrkii auttamaan ja tukemaan Ukrainaa.

Häkkäsen mukaan nyt pitää laittaa jäitä hattuun sen keskustelun osalta, miten USA sitoutuu Eurooppaan Natossa.

– USA:n hallinto Euroopan puolustuksen osalta tulee lähiviikkoina koko ajan esittämään täsmentyviä kantoja, miten he oikeasti, konkreettisesti toimivat.

Euroopan Nato-puolustuksen osalta ensiviestit ovat Häkkäsen mukaan olleet rohkaisevia. Niistä on tullut sama viesti, joka on puolustusselontekoon jo kirjattu eli Euroopan Nato-maiden pitää varautua siihen, että USA siirtää painopistetään indopasifiselle alueelle, mikä tarkoittaa merkittävästi kasvavaa menotasoa Euroopan maille.

Painopisteen siirtyminen indopasifiselle alueelle on ollut Häkkäsen mukaan tiedossa jo presidentti Barack Obaman ajoista lähtien eikä tilanteeseen ole syytä suhtautua panikoiden.

– Eli tähän asiaan on täysin varauduttu. Puolustusselonteko on rakennettu useiden puolustuksen ja kokonaisturvallisuusmallien pilarien varaan. Kansallisen puolustuksen vahvistaminen on kaiken perusta, joten puolustusselonteko elää ihan hyvin ajassa.

HÄKKÄSEN mukaan hallitus ei ole missään tapauksessa ottamassa puolustusselontekoa uudelleen käsittelyyn, vaan se etenee tällä hetkellä eduskunnalle annettuna normaalissa prosessissa.

Se, että USA:ssa valta vaihtui ja sanankäyttö on värikästä, oli Häkkäsen mukaan ennakoitavissa.

– Puolustusselonteossa on monta pilaria, jossa on varauduttu siihen, että vaikka jokin pilari vähäksi aikaa hidastuisi, meillä on monet muut pilarit, joita voimme ihan hyvin vahvistaa. Puolustusyhteistyötä tehdään lukuisten maiden kanssa. Kansallinen puolustus vahvistuu, Häkkänen sanoi ja viittasi myös muun muassa Pohjoismaisen yhteistyön vahvistumiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella.