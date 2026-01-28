Politiikka
Puolustusvero ei saa suosiota Evan kyselyssä
Suomalaisten mielestä kasvavat puolustusmenot pitäisi rahoittaa mieluummin karsimalla valtion muita menoja kuin luomalla erillinen puolustusvero.
Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) kyselyssä puolustusveroa kannatti vain vajaa neljännes vastaajista.
Puolustusveroa vastusti lähes puolet, ja noin kolmannes ei ottanut siihen kantaa.
Taloustutkimus keräsi vastauksia yli 2 000 henkilöltä Evan Arvo- ja asennetutkimukseen. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
