Politiikka

28.1.2026 05:59 ・ Päivitetty: 28.1.2026 05:59

Puolustusvero ei saa suosiota Evan kyselyssä

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA
Kaartin jääkärirykmentti harjoitteli Helsingissä 2019.

Suomalaisten mielestä kasvavat puolustusmenot pitäisi rahoittaa mieluummin karsimalla valtion muita menoja kuin luomalla erillinen puolustusvero.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) kyselyssä puolustusveroa kannatti vain vajaa neljännes vastaajista.

Puolustusveroa vastusti lähes puolet, ja noin kolmannes ei ottanut siihen kantaa.

Taloustutkimus keräsi vastauksia yli 2 000 henkilöltä Evan Arvo- ja asennetutkimukseen. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

