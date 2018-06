Puolustusvoimain lippujuhlan päivä toi SDP:n Mika Karille ylennyksen – ”Kolmekymmentä vuotta myöhemmin olen kiitollinen koko matkasta”

SDP:n kansanedustaja Mika Kari ylennettiin sotilasmestarin sotilasarvoon. Kari kertoo asiasta Twitterissä.

– Vuonna 1988 valmistuin Riihimäeltä aliupseerikoulusta. Tänään kolmekymmentä vuotta myöhemmin olen kiitollinen koko matkasta, Kari kuvailee.

Sotilasmestari on Suomen puolustusvoimien käytössä oleva sotilasarvo. Se on aliupseeri-luokan korkein sotilasarvo.

Kari sai Twitterissä heti onnitteluja muun muassa puolustusministeri Jussi Niinistöltä (sin.) sekä työministeri Jari Lindströmiltä (sin.).

Tänään maantaina on vietetty Suomen puolustusvoimien lippujuhlaa. Puolustusvoimat tekevät ylennyksiä pääsääntöisesti lippujuhlan päivänä 4.6. sekä itsenäisyyspäivänä 6.12. Aliupseerit ja miehistö voivat saada ylennyksen myös sotilasläänien perinnepäivänä tai YK-päivänä. Miehistöön kuuluvia voidaan ylentää lisäksi kertausharjoituksien yhteydessä.

4.6. on valikoitunut lippujuhlaksi marsalkka Mannerheimin syntymäpäivän kunniaksi.

Tasavallan presidentti on ylentänyt tänään myös kenraalimajuri Petri Hulkon kenraaliluutnantiksi, prikaatikenraali Jari Kallion kenraalimajuriksi ja eversti Rami Saaren prikaatikenraaliksi.

Kenraaliluutnantti Petri Hulkko on palvellut maavoimien komentajana vuodesta 2017 lähtien. Aiemmin hän on palvellut muun muassa operaatiopäällikkönä, esikuntapäällikkönä ja suunnittelupäällikkönä Maavoimien esikunnassa sekä Utin jääkärirykmentin komentajana. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin vuonna 2016.

Kenraalimajuri Jari Kallio on palvellut maavoimien operaatiopäällikkönä vuodesta 2017 alkaen. Sitä ennen hän on palvellut muun muassa Karjalan prikaatin komentajana, perustutkinto-osaston johtajana

Maanpuolustuskorkeakoulussa, komentajana KFOR-operaatiossa Kosovossa ja tasavallan presidentin

adjutanttina. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2014. Kallio on määrätty

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtoriksi 1.7.2018 lukien.

Prikaatikenraali Rami Saari on palvellut Porin prikaatin komentajana vuodesta 2017 lähtien. Aiemmin hän on toiminut muun muassa erityistehtävässä Maavoimien esikunnassa.

Valtakunnallinen Puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraati järjestettiin puolestaan puoliltapäivin Seinäjoella. Päivän vietto alkoi aamuyhdeksältä seppeleenlaskulla ja sitä seuraavalla lipunnostolla.

Varsinainen paraatikatselmus järjestetään Seinäjoen jalkapallostadionilla kello 12 ja sitä seuraa ohimarssi kaupungin keskustassa. Paraatin otti vastaan Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg.

