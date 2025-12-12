Purra: Emme tee säästöjä EU:n mieliksi vaan Suomen turvaamiseksi

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) toisti perjantaina tutut Brysselin-terveisensä Suomen taloudesta: julkinen velka ja velanhoitomenot ovat nousussa, Petteri Orpon kabinetti jatkaa säästökierroksia eikä seuraavakaan hallitus pääse yhtään vähemmällä.

EU:n rahaministerien kokouksen jälkeen mediainfossa toimittajille puhuneen Purran mukaan vielä ei tiedetä, kauanko Suomi joutuu olemaan EU:n alijäämämenettelyssä.

Se, että vasemmistoliittoa lukuun ottamatta kaikki puolueet ovat sitoutuneet velkajarruun, ei hänen mielestään sinänsä tarkoita vielä mitään.

– Jatkossa pitää tehdä sekä leikkauksia että veronkiristyksiä. Niiden suhde riippuu siitä, millainen hallituskokoonpano on ja mitä se haluaa tilanteen ratkaista.

Purran mukaan leikkauksia ja säästöjä ei kuitenkaan tehdä EU:n miellyttämiseksi.

– Teemme toimia siksi, että voimme turvata hyvinvointivaltion tulevaisuuden ja valtion ydintehtävät, Purra vakuutti.

MEDIAN KYSYMYKSIIN Suomen olemattomasta ja aina siirtyvästä talouskasvusta, EU:n toiseksi korkeimmasta työttömyysprosentista ja kotimaisen kulutuksen sakkaamisesta Purra toisti niin ikään patenttivastauksensa siitä, että sopeutukset ovat välttämättömiä ja kansainväliset suhdanteet, kuten Ukrainan sota, vaikuttavat kasvua hyydyttävästi.

Sitä, että edes Venäjän muut rajanaapurit saati muut EU-maat eivät ole yhtä lamassa kuin Suomi, ei Purran puheissa käsitelty.

– Ihmiset eivät uskalla kuluttaa, koska he pelkäävät joutuvansa yt-menettelyyn ja työttömiksi. Leikkauksista, menosäästöistä ja tietyistä veronkiristyksistäkään ei voi tinkiä eikä hötkyillä, jotta Suomen talouden tilanne paranee ja julkinen velka laskee. 90 prosenttia lähestyvä velkasuhde on merkki myös tuleville hallituksille, Purra kommentoi.

EU-komissio suosituksen mukaan Suomen nettomenot saisivat kasvaa enintään 1,3 prosenttia vuonna 2026 ja 1,5 prosenttia vuonna 2027 ja 1,8 prosenttia vuonna 2028. Vuoden 2028 lopussa Suomen alijäämän pitäisi olla alle kolme prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

EU:n neuvosto hyväksyy suosituksen tammikuussa samalla, kun se päättää liiallisen alijäämän menettelyn käynnistämisestä Suomen kohdalla. Komissio ehdotti marraskuussa, että Suomen osalta käynnistetään liiallisen alijäämän menettely eli niin sanottu talouden tarkkailuluokka, mutta se ei velvoita mihinkään konkreettisiin toimiin.

Tarkkailuluokka onkin lähinnä vain Suomessa käytetty termi.

Tällä hetkellä liiallisen alijäämän menettelyssä on yhdeksän muuta jäsenmaata: Belgia, Italia, Itävalta, Malta, Puola, Ranska, Romania, Slovakia ja Unkari.

Valtiovarainministeriö julkaisee uuden talousennusteensa 18. joulukuuta. Tällä viikolla ministeriöstä kerrottiin, että valtio ottaa tänä vuonna enemmän velkaa kuin vuodelle oli budjetoitu.

VIIME PÄIVIEN Aasia-rasismikohua eli Miss Suomen tittelin menetystä ja perussuomalaisten poliitikkojen silmänvenytyspelleilyä aiheesta Purra kommentoi niukasti.

– Olen ollut täällä kiinni töissä ja talousasioissa, enkä ole juuri ehtinyt seurata näitä suomalaisia some- ja muita kohuja. Sen voin sanoa, että perussuomalaiset tuntevat empatiaa kohtuuttoman höykytyksen kohteeksi joutuneita kohtaan, mistä itsellänikin on jotain kokemusta. Mutta kyllä myös media voi vaikuttaa siihen, mistä kaikesta tehdään juttuja ja millä volyymillä.